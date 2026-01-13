製品とイベントステージを分割したオートウェイブースに人だかり！

オートウェイが、2026年1月9日〜11日に幕張メッセ（千葉市）で開かれた世界最大級のカスタムカーイベント「東京オートサロン2026」に出展しました。 すっかりオートサロンでおなじみとなった巨大ブースを構えるオートウェイのブースには常に人だかりができていましたが、その中でも注目を集めていた新製品たちにフォーカスします。

オートウェイは輸入タイヤ＆ホイールを数多く取り扱う通販サービスを行っている会社であり、世界中のタイヤメーカーから価格と性能のバランスに秀でたものだけを厳選してわれわれに届けてくれる企業として知られています。

【画像】気になる新作がたくさん！ 東京オートサロン・オートウェイブースに展示された注目の新製品を写真で見る（22枚）

そしてそのタイヤの種類も、一般的なコンフォートタイヤやエコタイヤに始まり、スポーツタイヤ、オフロードタイヤ、スタッドレス、オールシーズン、ドレスアップ用のホワイトリボンやホワイトレターまで幅広く、国産メーカーではなかなか見つからない特殊なサイズもあることで高い支持を集めているのです。

そんなオートウェイのブースには同社が取り扱う多くのタイヤやホイールが展示されていたのですが、その中でも新商品となるアイテムをご紹介しましょう。

一つ目は、台湾のタイヤメーカーである「ナンカン」が、ニュルブルクリンク耐久レースに参戦する車両向けに開発した、サーキットおよびレース専用タイヤの「SL-1」です。

このタイヤはいわゆる”スリックタイヤ“と呼ばれる、一般的なタイヤに備わる溝が一切ない作りとなっていて、公道での使用が不可という本格的なものですが、その制約がある半面、圧倒的なドライグリップ性能を発揮してくれるタイヤです。

そのため一般ユーザーにはオススメできないタイヤではありますが、近年はサーキットでのタイムアタック競技の熱が高まっているので、高いグリップとコストパフォーマンスを求めるユーザーにはピッタリなタイヤと言えるでしょう。

「プロトゥーラスポーツ」の性能を全面的に引き上げた新モデルも展示

続いてはイギリスのタイヤブランドである「ダバンティ」からまもなくリリースが予定されている「PROTOURASPORT EVO（プロトゥーラスポーツエボ）」というタイヤです。

評判が高い「プロトゥーラスポーツ」の性能を全面的に引き上げた新作「プロトゥーラスポーツ エボ」

こちらはすでにダバンティのプレミアムスポーツタイヤとしてラインナップされているプロトゥーラスポーツのさらに上位版に位置するもので、プロトゥーラスポーツの性能を全体的にワンランク引き上げた、プレミアムフラッグシップモデルとなっているとのこと。

正式発売は2026年夏ごろを予定しているということで、近年のプレミアムスポーツモデルに乗っているユーザーは特に注目のタイヤです。価格はプロトゥーラスポーツよりも若干高い程度に収まるということですが、全面的に性能が引き上げられているのであれば納得のことでしょう。

そして最後にご紹介するのが、オートウェイのホイールブランドである「ファイナリスト」に新たに追加される予定の「FZ-S6」というホイールです。

こちらの「FZ-S6」は有名パーツメーカーである「5ZIGEN」がデザインを手掛けたもので、どんなクルマにもマッチするスポーティな6本スポークタイプのもの。

気になるサイズは14インチから18インチで、カラーはブロンズ／ブラック／ホワイトの3色が設定されるとのことですが、注目はそのサイズで、会場に展示されていたものは18インチの8.5Jとなっており、これまでのファイナリストホイールでは最大でも8Jとなっていたため待望のサイズと言えるでしょう。

P.C.D.は100〜114.3が予定されており、一般的なスポーツモデルはもちろん86/BRZなどスバル系のクルマにも装着が可能なので、コストパフォーマンスに優れたスポーツホイールを求めるユーザーにとっては気になる存在と言えるでしょう。

「FZ-S6」の詳細な価格は未定とのことですが、他のファイナリストホイールと大きく変わらない価格帯になる見込みということなので、こちらも詳細が明らかになるまで楽しみに待ちたいところですね。