ジル・スコットが、10年ぶりとなるニューアルバム『To Whom This May Concern』を2月13日にリリース。また、先行シングル「Pressha」を配信リリースした。

（参考：King & Prince、ヨルシカ、文藝天国、映秀。……楽曲+αで新たな価値を創造する作品表現の新潮流）

通算6作目にあたる本アルバムは、自身のレーベル Blues BabeからHuman Re Sources／The Orchardを通じてリリースされる。

最新曲「Pressha」は、ジル・スコット、ヴィンセント“VT”トラン、アダム・ブラックストーンが共同でプロデュースにあたっている。スコットが得意とする真実を解き明かす姿勢に根ざした同曲は、美の通説、地位競争、同調圧力といった社会的な目に見えない期待や重圧（＝プレッシャー）に対峙。シネマティックなストーリーテリングを通して、彼女は求められ、渇望され、そして結局は選ばれなかったという感情を追跡し、偽りの理想の上に描かれた“幸せな結末”という脆い幻想を暴き出す。

また、本楽曲はジル・スコットとアダム・ブラックストーンによるコラボレーションの第3章にあたる。ブラックストーンとトランが共にベースを担当し、豊かなホーンセクション、即興演奏の精神、生演奏の技術、そして重層的ハーモニーが、親密でありながらも広がりを感じさせ、誠実さを備えたサウンドスケープを創造する。

本アルバムには「Pressha」をはじめ、全19曲を収録。ジル・スコットはアルバムについて「（このアルバムが）全ての人々に捧げるもの」であると語っている。

（文＝リアルサウンド編集部）