Image: RIMOWA

新年を迎えたこの時期、心機一転、何かしら新色を身につけるのがオススメ。

時計、靴、ペンといった小物だけでなく、スーツケースやバッグといった“大物”にも新色を取り入れると印象も気持ちも大きく変わりそうです。

冬らしい静謐な雰囲気をたたえたブルーカラー

Image: RIMOWA

リモワの最新シーズナルカラー「パウダーブルー」は、軽やかで優しいニュアンスカラーです。早朝の空や冬の景色がもたらす静けさから着想を得たカラーで、「再生と安らぎ」を表現しています。

このパウダーブルーを取り入れたモデルは３タイプで、レザー製スーツケース「Distinct」、アルミニウムとレザーハンドルを組み合わせた「Original Twist」、クロスボディの「Personal」に採用しています。

同じパウダーブルーを取り込んではいますが、取り入れ方は三者三様。プロダクト毎にオリジナリティのあるパウダーブルーの楽しみ方をしています。

三者三様にブルーカラーを取り込む

Image: RIMOWA Distinct Cabin パウダーブルー

Image: RIMOWA

なかでも最も大きく変わったのが、レザー製スーツケース「Distinct」（税込54万2300円）。リモワのアイコニックな溝、グルーブを刻んだレザーボディ全面をパウダーブルーとすることで、静謐な雰囲気を描いた大きなキャンバスのような趣に仕上がっています。

Image: RIMOWA Original Twist Cabin パウダーブルー

リモワらしいグルーブを取り込んだアルミボディとレザー素材のコンビネーションが楽しめる「Original Twist」（税込26万700円）は、レザーのハンドル部分、クロージャー部分のレザーディテール、付属のレザータグにパウダーブルーを取り入れています。「Distinct」と比べると主張は控え目ですが、リモワらしいアルミニウムの質感とパウダーブルーのコンビネーションを楽しむには最適なバランスかもしれません。

Image: RIMOWA Personal クロスボディバッグ パウダーブルー

クロスボディの「Personal」（税込25万800円）はストラップとバッグ内部にパウダーブルーを採用。ボディはグルーブを刻んだアルミニウムで、シルバーとブルーの比率がバランスよく仕上がっています。デイリーでパウダーブルーの静謐な世界を楽しめるアイテムです。

Image: RIMOWA

Source: RIMOWA