¡Ö¤´Í÷¤ÎÄÌ¤ê¸µµ¤¡×Â©»Ò¤Îºä¸ý·ûÆó¤¬¸ø³«àÀ¤³¦¤Î¹ÓÏÉá¶á±Æ¤ËÈ¿¶Á¡ª¥ª¥«¥À¡¦¥«¥º¥Á¥«¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¤ª´é¤¬¸«¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¡ª¡×¡ÖÃöÌÚ¤µ¤ó¤ÎÊ¬¤Þ¤ÇÄ¹À¸¤¤ò¡×¤ÎÀ¼
·ã¥ì¥¢3¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¿´î
¡¡¡ÖÀ¤³¦¤Î¹ÓÏÉ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¸µ¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼ºä¸ýÀ¬Æó¤µ¤ó(83)¡áÊ¡²¬¸©µ×Î±ÊÆ»Ô½Ð¿È¡á¤Î¶á±Æ¤ËÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÏÃÂê¤ÎÅê¹Æ¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ºä¸ý¤µ¤ó¤Î¼¡ÃË¤ÇÇÐÍ¥¤Îºä¸ý·ûÆó(50)¡£
¡¡¼«¿È¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¥³¡¼¥Ò¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖTHE RISING SUN COFFEE¡×¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö1.4Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ë¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿»ö¤ò¿´ÇÛ¤·¤Æ¥«¥º¥Á¥«¤¬¤ï¤¶¤ï¤¶²ñ¤¤¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤«¤Ä¤Æ¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Ë½êÂ°¤·¤¿¸½AEW½êÂ°¤Î¥ì¥¹¥é¡¼¡¢¥ª¥«¥À¡¦¥«¥º¥Á¥«(38)¤ò²Ã¤¨¤¿3¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡£¡Ö¿ÆÉã¤â´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤·¤´Í÷¤ÎÄÌ¤ê¸µµ¤¤À¤È³§¤µ¤ó¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤È¤Î»ö¤Ç¤¹¡×¤ÈÉã¿Æ¤Î¶á¶·¤â¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËSNS¤Ç¤Ï¡Öºä¸ýÀ¬Æó¤µ¤ó¡ª¡×¡Ö¤ª´é¤¬¸«¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¡ª¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÎ§µ·¡ª¥ª¥«¥À¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êÀ¨¤¤ÅÛ¤À¤ï¡×¡Öºä¸ý·ûÆó¤È¥ª¥«¥À¤Ã¤Æ¤¢¤ó¤Þ¤ê¿ÈÄ¹ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ê¡×¡ÖÃöÌÚ¤µ¤ó¤ÎÊ¬¤Þ¤ÇÄ¹À¸¤¤ò¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£