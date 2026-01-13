元御前崎市長も憤り

中部電力が再稼働を目指す浜岡原発の審査で、基準地震動のデータを不正に操作した問題を巡り、原子力規制委員会が14日、都内で開かれます。審査がやり直しとなった場合、再稼働が遠のくのは避けられず、地元関係者らは厳しい目で規制委の判断を待ち受けます。

【写真を見る】「言語道断」「廃炉にすべき」浜岡原発データ不正問題 14日に規制委が議論へ 地元政治家・原告団からも厳しい声噴出 ＝静岡

＜元御前崎市長 石原茂雄さん＞

「御前崎市民だけじゃなしに、この周辺の各市町の皆さんとかね、静岡県全体ね、原子力に対して不信感を抱いちゃうよね」

旧浜岡町の町議会議員を経て御前崎市長を3期12年務めた石原茂雄さんは、今回の不正問題について憤りの声を上げます。

2011年の東日本大震災を受けて全炉停止し、再稼働に向けた審査が続いていた浜岡原発。1号機の稼働開始からは2026年で50年となります。

「共存共栄」を合言葉に築き上げてきた信頼関係は、今回のデータ不正問題で大きく揺らいでいます。

長年、原発と向き合ってきた石原さんは、信頼回復の道のりは険しいと指摘します。

＜元御前崎市長 石原茂雄さん＞

「（中部電力が）ほんとにゼロから発進できるのか。いま入っているギアをニュートラルにして一新するくらいの気持ちで、誰が見ても『中電さんここまでやって大丈夫か』っていうくらいやらないと」

地元の 国会議員 は...

浜岡原発の不正問題は、地元の国会議員の間にも波紋を広げています。周辺4市の一つ、牧之原市がある衆院静岡2区選出の自民党・井林辰憲（いばやし・たつのり）議員は語気を強めます。

＜自民党 井林辰憲衆院議員＞

立地市の御前崎市を含む衆院静岡3区選出の立憲民主党・小山展弘（こやま・のぶひろ）議員は。

＜立憲民主党 小山展弘衆院議員＞

市民団体は原子力事業からの撤退を求める要望書を中電に提出

浜岡原発をめぐっては、運転の差し止めなどを求める民事訴訟が続いています。

弁護団は13日に会見を開き、中部電力が主張する安全性は崩れたと指摘。裁判の早期決着を望む考えを示しました。

＜浜岡原発訴訟弁護団長 鈴木敏弘弁護士＞

「データがねつ造されてたっていうことが明らかになったんだから、もう有効な反論はできない。じゃあ、こちらの主張を認める形の判決を直ちにしていただきたいなと、そういう時期じゃないかなと考えている」

市民団体、「中電が原子力事業から撤退求める要望書」を提出

浜岡原発の廃炉を求める市民団体は13日、原子力事業からの撤退を求める要望書を中部電力に提出しました。

＜浜岡原発廃炉・日本から原発をなくす静岡県連絡会 林克代表＞

不正データの問題を受け、先行き不透明になった浜岡原発の再稼働。14日に開かれる規制委員会の判断に注目が集まります。