ÀÅ²¬°ËÅì»Ô¤ÎÆ°Êª±à¤Ç¡¢¤³¤Î»þ´ü¹±Îã¤Î¡Ö¥«¥Ô¥Ð¥é¤ÎÄ¹É÷Ï¤ÂÐ·è¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç2Ç¯Ï¢Â³¡¢¤¢¤È°ìÊâ¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ÇÎÞ¤ò¤Î¤ó¤ÀÀÅ²¬ÂåÉ½¤Î¥«¥Ô¥Ð¥é¤Ï¡¢Èá´êÃ£À®¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£

¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¤ªÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤ë¥«¥Ô¥Ð¥é¤ÎÍÍ»Ò

1·î10Æü¡¢°ËÅì»Ô¤Î°ËÆ¦¥·¥ã¥Ü¥Æ¥óÆ°Êª¸ø±à¤Ê¤É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¥«¥Ô¥Ð¥é¤ÎÄ¹É÷Ï¤ÂÐ·è¡×¡£Ä¹ºê¡¦ÆÊÌÚ¡¦ºë¶Ì¡¦ÀÐÀî¡¢¤½¤·¤ÆÀÅ²¬¤Î5¤Ä¤ÎÆ°Êª±à¤«¤éÁª¤Ð¤ì¤¿ÂåÉ½Áª¼ê¤ÎÃæ¤Ç¡¢ºÇ¤âÄ¹¤¯¤ªÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥«¥Ô¥Ð¥é¤¬Í¥¾¡¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£

¤³¤ÎÂç²ñ¤ËÀÅ²¬ÂåÉ½¤Ç»²²Ã¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢°ËÆ¦¥·¥ã¥Ü¥Æ¥óÆ°Êª¸ø±à¤Î8ºÐ¤Î¥á¥¹¡Ö¥È¥ê¥å¥Õ¡×¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç2Ç¯Ï¢Â³½àÍ¥¾¡¤Ç¡¢º£²ó¤Ï¡Ö3ÅÙÌÜ¤ÎÀµÄ¾¡×¤ÇÍ¥¾¡¤òÁÀ¤¤¤Þ¤¹¡£

¡ãµ­¼Ô¡ä

¡Ö¥È¥ê¥å¥Õ¤µ¤ó¡¢2026Ç¯¤³¤½Í¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¤«¡©¡×

¡ã¥È¥ê¥å¥Õ¡ä

¡Ö¡Ä¡Ä¡Ä¡×

Á°²óµ­Ï¿¤òÂçÉý¹¹¿·¤â¡Ä

µ¤²¹12¡î¤È¤¤¤¦¾ò·ï¤Ç¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¥È¥ê¥å¥Õ¤ÎÄ©Àï¡£Íè±à¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö´èÄ¥¤Ã¤ÆÍ¥¾¡¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡Ö10»þ´Ö¤¯¤é¤¤Æþ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È´üÂÔ¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

Á°²ó¡¢¥È¥ê¥å¥Õ¤Îµ­Ï¿¤Ï17Ê¬26ÉÃ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Î¾¡Éé¤ÏÄ¹Ãú¾ì¤Ë¡£ÆþÍá³«»Ï¤«¤é1»þ´Ö¤¬·Ð²á¤·¤Æ¤â¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÍ¾Íµ¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

¤³¤Î¤Þ¤Þ½çÄ´¤Ëµ­Ï¿¤ò¿­¤Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢¤ªÅò¤«¤é¾å¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤½ªÎ»¡£

µ­Ï¿¤Ï1»þ´Ö26Ê¬57ÉÃ¤Ç¤·¤¿¡£2026Ç¯¤Ï¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤ÊÁè¤¤¤È¤Ê¤ê¡¢ÀË¤·¤¯¤â3°Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¡ã°ËÆ¦¥·¥ã¥Ü¥Æ¥óÆ°Êª¸ø±à ÎÓÍ¥¼ù»ô°é°÷¡ä

¡Ö2025Ç¯¤Î17Ê¬¤ËÈæ¤Ù¤¿¤é¡¢¤¿¤¯¤µ¤óÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤âµ¤»ý¤Á¤è¤µ¤½¤¦¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡¢¤­¤ç¤¦¤â¡×

°ËÆ¦¥·¥ã¥Ü¥Æ¥óÆ°Êª¸ø±à¤Ï¡Ö2027Ç¯¤³¤½Í¥¾¡¤òÁÀ¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÁá¤¯¤â°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£

¡Ò·ë²Ì¡Ó

Âè1°Ì Ä¹ºê¥Ð¥¤¥ª¥Ñー¥¯¡Ö¤×¤ëー¤ó¡×1»þ´Ö45Ê¬18ÉÃ

Âè2°Ì Æá¿Ü¤É¤¦¤Ö¤Ä²¦¹ñ¡Ö¤³¤Ï¤ë¡×1»þ´Ö32Ê¬17ÉÃ

Âè3°Ì °ËÆ¦¥·¥ã¥Ü¥Æ¥óÆ°Êª¸ø±à¡Ö¥È¥ê¥å¥Õ¡×1»þ´Ö26Ê¬57ÉÃ

Âè4°Ì ºë¶Ì¸©¤³¤É¤âÆ°Êª¼«Á³¸ø±à¡Ö¥Ø¥Á¥Þ¡×1»þ´Ö23Ê¬06ÉÃ

Âè5°Ì ÀÐÀîÆ°Êª±à¡Ö¥·ー¥¿¡×17ÉÃ