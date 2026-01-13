お笑い芸人の餅田コシヒカリさんが自身のSNSを通じて、結婚したことを報告しました。



【写真を見る】【 餅田コシヒカリ 】結婚を報告「リングが第二関節で詰まった時は焦りました」純白の打掛とドレスに祝福集まる





餅田さんは、純白の打掛とドレスでインスタグラムに4ポーズを投稿。打掛では旦那さまに身を寄せて恥じらいつつ微笑み、ドレスでは花束を掲げて奔放な笑顔を見せるなど、幸せいっぱいの姿を披露しています。













餅田さんは「本日放送の『さんま御殿』で発表しましたとおり」「この度、かねてよりお付き合いしていた方と結婚しました」と、番組のトークで初めて結婚を明かしたとのこと。「プロポーズリングが第二関節で詰まった時は焦りましたが」「なんとか結婚できました」と、らしいエピソードの配置もぬかりない投稿となっています。







さらに餅田さんは「幸せで体重が増えすぎないように気をつけながら」「今後も家族（夫＋セキセイインコ2羽＆モルモット1匹）を大切にして」「私らしくお仕事頑張って米ります」と抱負と語っていて、フォロワーからは祝福と称賛が集まっています。

【担当：芸能情報ステーション】