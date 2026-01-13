元TBSアナウンサーで、フリーアナウンサー・久米宏（くめ・ひろし）さんが1日に肺がんのため死去していたことが分かった。81歳。埼玉県出身。ネット上では、04年3月に放送された「ニュースステーション」最終回での発言が話題となっている。

久米さんは最後のあいさつで「民間放送というのは、かなり脆弱で弱くて、危険なものなんですけど。僕はこの民間放送が大好きというか、もう愛していると言ってもいいんです」と切り出した。

そこで「なぜかというと、日本の民間放送は原則として戦後に全て生まれました。日本の民間放送、民放は戦争を知りません。国民を戦争に向かってミスリードしたという過去が、民間放送にはありません」といい「これからもそういうことがないことを祈っております」とメッセージを伝えていた。

ネット上では「今の民放は耳が痛いのではないですか？」「久米さん、今のテレビ報道の有り様をなんて思っていただろう…」「久米さんはすごく大事なこと言ってますね」「最後のメッセージ、心に響きました」「いまこそこの至言を拡散させたい」といったコメントが寄せられていた。