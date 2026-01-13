お笑いタレントの餅田コシヒカリ（31）が13日、日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（毎週火曜午後8時）に出演し、結婚を発表した。かつて出演したテレビ番組で交際中の男性がいることを公表していた。

番組での発表後、自身のSNSを更新。白無垢（むく）とウエディングドレス姿の写真とともに「いつも応援してくださっている皆様へ」とし「本日放送の『さんま御殿』で発表しましたとおりこの度、かねてよりお付き合いしていた方と結婚しました」と報告。

「プロポーズリングが第二関節で詰まった時は焦りましたがなんとか結婚できました」とユーモアを交えながら「幸せで体重が増えすぎないように気をつけながら、今後も家族（夫＋セキセイインコ2羽＆モルモット1匹）を大切にして、私らしくお仕事頑張って米りますのでよろしくお願いいたします」と結んだ。

餅田は2017年から2025年までお笑いコンビ「駆け抜けて軽トラ」として活動。100キロ超えの体格ながら、顔はフリーアナウンサーの加藤綾子に似ていると話題になり「カトパンモノマネ芸人」として知られる。