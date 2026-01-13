俳優の小泉孝太郎（47）が13日放送のテレビ朝日系「孝太郎＆ちさ子プラチナファミリー 華麗なる一家をのぞき見」（後7・00）に出演。この日紹介された「日本で一番カッコいい偉人」を、父の小泉純一郎元首相が知っていたと明かした。

この日「日本で一番カッコいい偉人」として紹介されたのは、吉田茂元首相の側近として活躍するなど政治経済の世界で活躍した白洲次郎氏。端正な目鼻立ちに加え、私生活では英国留学時代の愛車・ベントレーに乗っていたり、当時では珍しいジーンズを履いていたエピソードも紹介された。

すると小泉は「僕の父、知ってるって言っていましたよ白洲さん」と言い「凄くモテたとか。今の時代だったら終わってるって言ってましたね。遊び方が」と笑い「だって、政治家なのにベントレー乗る…。お金の使い方を含め、白洲さんがいかにモテたかを知っていましたね。とんでもないモテ方をされていたみたいですよ」と語った。

共演のバイオリニスト・高嶋ちさ子は、白洲氏の妻で随筆家としても活躍した「白洲正子さんもオシャレな方ですよね」と、振り返っていた。