高市総理大臣は、今月23日召集予定の通常国会の冒頭で衆議院を解散する意向を、自民党幹部に伝えたことが分かりました。県内3つの選挙区では、候補擁立の意向を示しながらも具体的に決めていない党が多く、総選挙に向けた準備があわただしさを増しています。



高市総理が意向を固めた、今月23日予定の通常国会冒頭での衆議院解散。



総選挙は今月27日公示、来月8日投票、または来月3日公示、15日投票が軸となります。





県内各選挙区の構図はどうなるのか。もっとも混とんとしているのが富山1区です。自民党現職の田畑裕明議員は無断・架空の党員登録問題などで、次の選挙の候補となる支部長を外れています。自民党富山市連と県連は、田畑議員とは別の候補を立てるとしていますが、具体的な候補は決まっていません。田畑議員は引き続き立候補の意欲があるとみられ、関係者の中には、選挙まで時間がない中、現職の田畑議員が公認される可能性があるという見方もあります。どう対応するのか、きょう県連の宮本光明幹事長は。自民党県連 宮本光明幹事長「12月に党本部へ選対委員長に持って行った総意について、変わることはないと思っています。そのうえで、どう勝てる候補者を擁立するかというのが私どもにとっては大きい責任」そのうえで宮本幹事長は、来週早々までに選考委員会を開き1区の候補者決定を急ぎたいとしました。自民党県連 宮本光明幹事長「選考委員会でいろいろ名前が上がっている皆さんを、党員や一般有権者の認知度を含めて調査をかけたりして決めていくという考え方や、選考委員会としてこの人を推したいという決定にするのか、非常に時間がない中で急遽決めることになると思いますが、選択はそういうことしか考えられない。本来、党本部との連携を取りながら一緒に進めてきたという経緯はあるが、この段階になると急遽、選考についてスピード感をもって間に合うようにやるというのが、今申し上げられること」田畑議員はKNBの取材に対して「報道は承知しているが解散は総理大臣の専権事項につきコメントは差し控える」としています。1区ではこのほか、前回は比例で復活当選した立憲民主党の山登志浩議員が立候補します。去年の参議院選挙で票を伸ばした参政党は、新人の斉藤匠さんを擁立します。無所属元職の吉田豊史さんも「立候補を検討している」としています。一方、日本維新の会は擁立を予定していた上野蛍さんが参議院で繰り上げ当選しました。自民と連立を組み与党となった中、候補擁立はどうするのか。富山維新の会 柴田巧代表「これから大きな改革をしようとするならば、国民の大きく力強いバックアップがなければできませんので、そういう意味でも、これまでできなかった改革を断行していくためにも、国民の信を問うという判断に我々も従って、粛々と戦いの準備をしていくということであります。富山1区はかねてから維新の公認候補を立ててきましたので今回も擁立すべく時間が限られてきましたが、最大限の努力をギリギリまでしていきたいと考えています」続いて富山2区は、自民現職の上田英俊議員に、立憲の新人 越川康晴さんが挑む構図となっています。そして富山3区は、自民現職の橘慶一郎議員に対し、国民民主党が、いったんは公認候補を内定しましたが、この男性は先月立候補を辞退しました。国民は引き続き、2区と3区で候補者擁立を目指すとしています。国民民主党県連 庭田幸恵副代表「私達国民民主党と予算に関しましても、年度内合意というところで前に進めていた段階で、突如解散風が吹いてきたということで、まずは非常に驚いています。公募があったりですとか、調整している方も何名かいらっしゃいますので、本人の最終決断にはなりますけれども、1人以上は必ず立てていきたいなと思っております。今週中には、早急に決めないといけないというふうに思っております」一方、立憲民主党県連はKNBの取材に対し、3区で国民の候補が辞退したので、独自候補を立てたかったが、解散となれば急すぎるので擁立をあきらめるとしています。また、前回の衆院選で3選挙区ともに候補を立てた共産党は、現時点ではまだ決まっていない、決まり次第発表するとしています。県内の各党幹部からは、急浮上した解散に驚きや戸惑いの声が多く聞かれました。総選挙へ準備期間がほとんどない中、対応を急ピッチで進めていくことになります。