日韓首脳が会談　シャトル外交の継続で一致　あすは法隆寺を視察予定

高市首相は、来日した韓国の李在明（イ・ジェミョン）大統領と会談し、首脳同士が行き来する「シャトル外交」を継続していくことなどで一致しました。

高市首相：

大統領および韓国代表団を私の故郷、奈良にお迎えすることができた。皆さまを歓迎したい。

韓国・李在明大統領：

尊敬する高市総理のふるさとである奈良でお会いできるのは、特別な意味合いをもっていると思う。本当にうれしく思う。

日韓首脳会談は13日午後、高市首相の地元・奈良県内のホテルで、少人数の会合と全体会合あわせて約1時間半にわたり行われました。

会談後、両首脳は共同記者発表を行い、両国とアメリカを加えた3カ国での安全保障協力を含む戦略的な連携の重要性を確認したことなどを説明しました。

また、北朝鮮の完全な非核化に向けて、日韓、日米韓で緊密に連携していくことを改めて確認し、「シャトル外交」を継続することなどで一致しました。

高市首相：

今回の大統領の訪問を皮切りに、本年が日韓関係をさらなる高みに発展させる年となることを期待している。

李在明大統領：

私は北東アジア地域の日中韓3国が最大限共通点を見つけて、共に意思疎通し協力していく必要があることも強調した。

その後、日本側のサプライズの演出で、高市首相が得意とするドラムを李大統領とともに演奏しました。

KーPOPグループ「BTS」の「ダイナマイト」などを演奏したということです。

午後7時頃からは夕食会が開かれていて、14日はそろって法隆寺を視察する予定です。