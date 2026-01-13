ACE COLLECTION¡¢¥Ó¥ë¥Üー¥É¥é¥¤¥ÖÅìµþ¡õÂçºå¸ø±é³«ºÅ¡¡¥Ó¥ë¥Üー¥É¥é¥¤¥ÖÅìµþ¤Ø¤Î½Ð±é¤Ïº£²ó¤¬½é
¡¡ACE COLLECTION¤¬¡¢4·î24Æü¤Ë¥Ó¥ë¥Üー¥É¥é¥¤¥ÖÅìµþ¡¢4·î26Æü¤Ë¥Ó¥ë¥Üー¥É¥é¥¤¥ÖÂçºå¤Ë¤Æ¡ØACE COLLECTION Special Billboard Live 2026¡Ù¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§ACE COLLECTION¡¢Ä©Àï¤·Â³¤±¤¿¤½¤ÎÀè¤Ç¾ï¤Ë³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¿´î¤Óーー¥á¥¸¥ãー¥Ç¥Ó¥åーÈ¯É½¤·¤¿O-EAST¸ø±é¡Ë
¡¡Æ±¸ø±é¤Î³«ºÅ¤Ç¡¢ACE COLLECTION¤Î¥Ó¥ë¥Üー¥É¥é¥¤¥Ö¸ø±é¤Ï3Ç¯Ï¢Â³¤Ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ó¥ë¥Üー¥É¥é¥¤¥ÖÅìµþ¤Ø¤Î½Ð±é¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ë¡£Æ±¸ø±é¤Ç¤Ï¡¢¿·¾Ï¤ÎËë¤ò³«¤±¤¿ACE COLLECTION¤Î¶Ë¾å¤Î¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¤ò¡¢¿ÆÌ©¤Ê¥¯¥é¥Ö²ñ¾ì¤Ç³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ªÆ±¸ø±é¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢1·î23ÆüÀµ¸á¤è¤êClub BBL²ñ°÷¡¢Ë¡¿Í²ñ°÷Àè¹Ô¡Ê¥Ó¥ë¥Üー¥É¥é¥¤¥Ö¡Ë¤¬¼õÉÕ³«»Ï¤È¤Ê¤ë¡£
