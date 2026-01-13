Hey! Say! JUMP¤¬¥Ä¥¢ー´°Áö¤òÊó¹ð¡ªÂçºå¸ø±é¥¹¥Æー¥¸Î¢¤Ç¤Î»³ÅÄÎÃ²ð¡ÈÍ²¬¥Ð¥ó¥¶¥¤¡É¥³ー¥ë¤Ë¼¡¡¹Â³¤¯¥á¥ó¥Ðー¤Ë¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡ÖºÇ¹â¤À¤Ã¤¿¡×¤È¥Õ¥¡¥ó´¿´î
¢£¥¹¥Æー¥¸ÉñÂæÎ¢Æ°²è¤È½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«
¡ÚÆ°²è¡¦¼Ì¿¿¡ÛHey! Say! JUMP¤Ë¤è¤ë¤ï¤Á¤ã¤ï¤Á¤ã¥Ä¥¢ー´°ÁöÊó¹ð①～③
Hey! Say! JUMP¸ø¼°SNS¤Ë¤Æ¡¢¡ØHey! Say! JUMP DOME TOUR 2025-2026 S say¡Ù¥Ä¥¢ー´°ÁöÊó¹ð¥Ý¥¹¥È¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡£
TikTok¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ïµ¡ºà¤ä¥»¥Ã¥È¤¬¼Ì¤Ã¤¿ÉñÂæÎ¢¤Ç¡¢¹âÌÚÍºÌé¡Ê¡Ö¹â¡×¤Ï¤Ï¤·¤´¤À¤«¤¬Àµ¼°É½µ¡Ë¤¬¡ÖºÇ¹â¤À¤Ã¤¿¤¼¡ª¡×¤È¸ÀÍÕ¤òÈ¯¤¹¤ë¤È¡¢¤Û¤«¥á¥ó¥Ðー¤â¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¹â¤¯¤½¤ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ëÆ°²è¡£
¤ï¤¤¤ï¤¤¤·¤Ê¤¬¤é³Æ¡¹¤¬¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¼ê¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢»³ÅÄÎÃ²ð¤¬ÆÍÇ¡¡ÖÍ²¬¥Ð¥ó¥¶ー¥¤¡ª¡×¤È¸À¤¤½Ð¤·¡¢Â¾¥á¥ó¥Ðー¤â¤½¤ì¤ËÂ³¤¤¤Æ¥Ð¥ó¥¶¥¤¤·¤Ê¤¬¤é¥Õ¥ìー¥à¥¢¥¦¥È¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
Instagram¤Ç¤ÏÌÀ¤ë¤¤¼¼Æâ¤Ç¤ÎÉñÂæÎ¢¥·¥ç¥Ã¥È¡£À¼¤òÂ·¤¨¤Æ¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿ー¡ª¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤¢¤È¸ý¡¹¤Ë¡Ö¤Þ¤¿²ñ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¤Í¡×¤Ê¤É¤È¸ÀÍÕ¤òÈ¯¤¹¤ë¡¢7¿Í¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
X¤Ç¤ÏInstagram¤Î¥¢¥¶ー¥«¥Ã¥È¤È¤·¤ÆÀÅ»ß²è¤â¸ø³«¡£
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¥é¥¤¥ÖºÇ¹â¤À¤Ã¤¿¡×¡Ö¤ª¤Ä¤«¤ì¤µ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£