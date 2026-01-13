　本日の日経平均株価は、衆院解散観測を受けリスクオンの買いが優勢となり、前週末比1609円高の5万3549円と急騰した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は181社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。

　上場来高値を更新した主な銘柄は、ｆｕｎｄｎｏｔｅが5.10％保有判明したヤマト <1967> [東証Ｓ]、「ＡＲＣ　Ｒａｉｄｅｒｓ」が世界累計販売本数1240万本を突破したネクソン <3659> [東証Ｐ]、レアアース関連としての期待感が一段と高まった第一稀元素化学工業 <4082> [東証Ｐ]、ＦＲＢの独立性懸念し金価格が大幅高が追い風となった住友金属鉱山 <5713> [東証Ｐ]、26年3月期第4四半期に投資有価証券売却益を計上する西川ゴム工業 <5161> [東証Ｓ]、オービス･インベストメントが5.44％保有が判明したメイテックグループホールディングス <9744> [東証Ｐ]など。そのほか、住友倉庫 <9303> [東証Ｐ]、モリト <9837> [東証Ｐ]の2社は7日連続で高値を更新した。

※24年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。

■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名　　　　市場　業種
<1417> ミライトワン　東Ｐ　建設業
<1515> 日鉄鉱　　　　東Ｐ　鉱業
<1662> 石油資源　　　東Ｐ　鉱業
<1719> 安藤ハザマ　　東Ｐ　建設業
<1721> コムシスＨＤ　東Ｐ　建設業
<1723> 日本電技　　　東Ｓ　建設業
<1736> オーテック　　東Ｓ　建設業
<1770> 藤田エンジ　　東Ｓ　建設業
<1776> 三井住建道　　東Ｓ　建設業
<1799> 第一建設　　　東Ｓ　建設業

<1801> 大成建　　　　東Ｐ　建設業
<1802> 大林組　　　　東Ｐ　建設業
<1803> 清水建　　　　東Ｐ　建設業
<1812> 鹿島　　　　　東Ｐ　建設業
<1828> 田辺工業　　　東Ｓ　建設業
<1870> 矢作建　　　　東Ｐ　建設業
<1871> ピーエス　　　東Ｐ　建設業
<1879> 新日本建　　　東Ｐ　建設業
<1882> 東亜道　　　　東Ｐ　建設業
<1909> 日本ドライ　　東Ｓ　機械

<1926> ライト　　　　東Ｐ　建設業
<1941> 中電工　　　　東Ｐ　建設業
<1942> 関電工　　　　東Ｐ　建設業
<1944> きんでん　　　東Ｐ　建設業
<1946> トーエネク　　東Ｐ　建設業
<1950> 日本電設　　　東Ｐ　建設業
<1951> エクシオＧ　　東Ｐ　建設業
<1961> 三機工　　　　東Ｐ　建設業
<1965> テクノ菱和　　東Ｓ　建設業
<1967> ヤマト　　　　東Ｓ　建設業

<1975> 朝日工　　　　東Ｐ　建設業
<1979> 大気社　　　　東Ｐ　建設業
<1980> ダイダン　　　東Ｐ　建設業
<1982> 日比谷設　　　東Ｐ　建設業
<2173> 博展　　　　　東Ｇ　サービス業
<2224> コモ　　　　　東Ｓ　食料品
<2705> 大戸屋ＨＤ　　東Ｓ　小売業
<2768> 双日　　　　　東Ｐ　卸売業
<2975> スターマイカ　東Ｐ　不動産業
<3036> アルコニクス　東Ｐ　卸売業

<3153> 八洲電機　　　東Ｐ　卸売業
<3231> 野村不ＨＤ　　東Ｐ　不動産業
<3288> オープンＨ　　東Ｐ　不動産業
<3294> イーグランド　東Ｓ　不動産業
<3355> クリヤマＨＤ　東Ｓ　卸売業
<3433> トーカロ　　　東Ｐ　金属製品
<3449> テクノフレ　　東Ｓ　金属製品
<3467> アグレ都市　　東Ｓ　不動産業
<3563> Ｆ＆ＬＣ　　　東Ｐ　小売業
<3659> ネクソン　　　東Ｐ　情報・通信業

<3741> セック　　　　東Ｐ　情報・通信業
<3964> オークネット　東Ｐ　情報・通信業
<4041> 日曹達　　　　東Ｐ　化学
<4082> 稀元素　　　　東Ｐ　化学
<4205> ゼオン　　　　東Ｐ　化学
<4368> 扶桑化学　　　東Ｐ　化学
<4401> ＡＤＥＫＡ　　東Ｐ　化学
<4507> 塩野義　　　　東Ｐ　医薬品
<4658> 日本空調　　　東Ｐ　サービス業
<4966> 上村工　　　　東Ｓ　化学

<5076> インフロニア　東Ｐ　建設業
<5110> 住友ゴ　　　　東Ｐ　ゴム製品
<5121> 藤コンポ　　　東Ｐ　ゴム製品
<5161> 西川ゴム　　　東Ｓ　ゴム製品
<5280> ヨシコン　　　東Ｓ　不動産業
<5352> 黒崎播磨　　　東Ｐ　ガラス土石製品
<5393> ニチアス　　　東Ｐ　ガラス土石製品
<5444> 大和工　　　　東Ｐ　鉄鋼
<5463> 丸一管　　　　東Ｐ　鉄鋼
<5599> Ｓ＆Ｊ　　　　東Ｇ　情報・通信業

<5706> 三井金属　　　東Ｐ　非鉄金属
<5713> 住友鉱　　　　東Ｐ　非鉄金属
<5714> ＤＯＷＡ　　　東Ｐ　非鉄金属
<5830> いよぎんＨＤ　東Ｐ　銀行業
<5831> しずおかＦＧ　東Ｐ　銀行業
<5832> ちゅうぎんＦ　東Ｐ　銀行業
<5834> ＳＢＩリーシ　東Ｇ　証券商品先物
<5844> 京都ＦＧ　　　東Ｐ　銀行業
<5857> ＡＲＥＨＤ　　東Ｐ　非鉄金属
<6039> 動物高度医療　東Ｇ　サービス業

<6209> リケンＮＰＲ　東Ｐ　機械
<6250> やまびこ　　　東Ｐ　機械
<6309> 巴工業　　　　東Ｐ　機械
<6361> 荏原　　　　　東Ｐ　機械
<6368> オルガノ　　　東Ｐ　機械
<6370> 栗田工　　　　東Ｐ　機械
<6379> レイズネク　　東Ｐ　建設業
<6383> ダイフク　　　東Ｐ　機械
<6455> モリタＨＤ　　東Ｐ　輸送用機器
<6469> 放電精密　　　東Ｓ　機械

<6486> イーグル工　　東Ｐ　機械
<6498> キッツ　　　　東Ｐ　機械
<6503> 三菱電　　　　東Ｐ　電気機器
<6504> 富士電機　　　東Ｐ　電気機器
<6517> デンヨー　　　東Ｐ　電気機器
<6590> 芝浦　　　　　東Ｐ　電気機器
<6622> ダイヘン　　　東Ｐ　電気機器
<6856> 堀場製　　　　東Ｐ　電気機器
<6890> フェローテク　東Ｓ　電気機器
<6954> ファナック　　東Ｐ　電気機器

<7012> 川重　　　　　東Ｐ　輸送用機器
<7013> ＩＨＩ　　　　東Ｐ　機械
<7167> めぶきＦＧ　　東Ｐ　銀行業
<7173> 東京きらぼし　東Ｐ　銀行業
<7181> かんぽ生命　　東Ｐ　保険業
<7182> ゆうちょ銀　　東Ｐ　銀行業
<7184> 富山第一銀　　東Ｐ　銀行業
<7202> いすゞ　　　　東Ｐ　輸送用機器
<7224> 新明和　　　　東Ｐ　輸送用機器
<7278> エクセディ　　東Ｐ　輸送用機器

<7296> ＦＣＣ　　　　東Ｐ　輸送用機器
<7322> 三十三ＦＧ　　東Ｐ　銀行業
<7327> 第四北越ＦＧ　東Ｐ　銀行業
<7384> プロクレＨＤ　東Ｐ　銀行業
<7389> あいちＦＧ　　東Ｐ　銀行業
<7417> 南陽　　　　　東Ｓ　卸売業
<7459> メディパル　　東Ｐ　卸売業
<7481> 尾家産　　　　東Ｓ　卸売業
<7483> ドウシシャ　　東Ｐ　卸売業
<7504> 高速　　　　　東Ｐ　卸売業

<7521> ムサシ　　　　東Ｓ　卸売業
<7628> オーハシテク　東Ｐ　卸売業
<7685> バイセル　　　東Ｇ　卸売業
<7698> アイスコ　　　東Ｓ　卸売業
<7760> ＩＭＶ　　　　東Ｓ　精密機器
<7966> リンテック　　東Ｐ　その他製品
<7981> タカラスタ　　東Ｐ　その他製品
<8002> 丸紅　　　　　東Ｐ　卸売業
<8012> 長瀬産　　　　東Ｐ　卸売業
<8015> 豊田通商　　　東Ｐ　卸売業

<8031> 三井物　　　　東Ｐ　卸売業
<8035> 東エレク　　　東Ｐ　電気機器
<8037> カメイ　　　　東Ｐ　卸売業
<8045> 浜丸魚　　　　東Ｓ　卸売業
<8053> 住友商　　　　東Ｐ　卸売業
<8058> 三菱商　　　　東Ｐ　卸売業
<8059> 第一実　　　　東Ｐ　卸売業
<8061> 西華産　　　　東Ｐ　卸売業
<8065> 佐藤商　　　　東Ｐ　卸売業
<8081> カナデン　　　東Ｐ　卸売業

<8084> ＲＹＯＤＥＮ　東Ｐ　卸売業
<8098> 稲畑産　　　　東Ｐ　卸売業
<8137> サンワテク　　東Ｐ　卸売業
<8154> 加賀電子　　　東Ｐ　卸売業
<8306> 三菱ＵＦＪ　　東Ｐ　銀行業
<8331> 千葉銀　　　　東Ｐ　銀行業
<8334> 群馬銀　　　　東Ｐ　銀行業
<8341> 七十七　　　　東Ｐ　銀行業
<8359> 八十二長野　　東Ｐ　銀行業
<8366> 滋賀銀　　　　東Ｐ　銀行業

<8381> 山陰合銀　　　東Ｐ　銀行業
<8418> 山口ＦＧ　　　東Ｐ　銀行業
<8425> みずほリース　東Ｐ　その他金融業
<8566> リコーリース　東Ｐ　その他金融業
<8591> オリックス　　東Ｐ　その他金融業
<8593> 三菱ＨＣキャ　東Ｐ　その他金融業
<8630> ＳＯＭＰＯ　　東Ｐ　保険業
<8747> 豊トラスティ　東Ｓ　証券商品先物
<8750> 第一生命ＨＤ　東Ｐ　保険業
<8801> 三井不　　　　東Ｐ　不動産業

<8802> 菱地所　　　　東Ｐ　不動産業
<8830> 住友不　　　　東Ｐ　不動産業
<8877> エスリード　　東Ｐ　不動産業
<8923> トーセイ　　　東Ｐ　不動産業
<9028> ゼロ　　　　　東Ｓ　陸運業
<9221> フルハシＥ　　東Ｓ　サービス業
<9303> 住友倉　　　　東Ｐ　倉庫運輸関連
<9336> 大栄環境　　　東Ｐ　サービス業
<9364> 上組　　　　　東Ｐ　倉庫運輸関連
<9367> 大東港運　　　東Ｓ　倉庫運輸関連

<9433> ＫＤＤＩ　　　東Ｐ　情報・通信業
<9436> 沖縄セルラー　東Ｓ　情報・通信業
<9532> 大ガス　　　　東Ｐ　電気・ガス業
<9744> メイテックＧ　東Ｐ　サービス業
<9782> ＤＭＳ　　　　東Ｓ　サービス業
<9837> モリト　　　　東Ｐ　卸売業
<9869> 加藤産　　　　東Ｐ　卸売業
<9934> 因幡電産　　　東Ｐ　卸売業
<9948> アークス　　　東Ｐ　小売業
<9960> 東テク　　　　東Ｐ　卸売業

<9983> ファストリ　　東Ｐ　小売業

株探ニュース