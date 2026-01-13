本日の【上場来高値更新】 ネクソン、住友鉱など181銘柄
本日の日経平均株価は、衆院解散観測を受けリスクオンの買いが優勢となり、前週末比1609円高の5万3549円と急騰した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は181社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。
上場来高値を更新した主な銘柄は、ｆｕｎｄｎｏｔｅが5.10％保有判明したヤマト <1967> [東証Ｓ]、「ＡＲＣ Ｒａｉｄｅｒｓ」が世界累計販売本数1240万本を突破したネクソン <3659> [東証Ｐ]、レアアース関連としての期待感が一段と高まった第一稀元素化学工業 <4082> [東証Ｐ]、ＦＲＢの独立性懸念し金価格が大幅高が追い風となった住友金属鉱山 <5713> [東証Ｐ]、26年3月期第4四半期に投資有価証券売却益を計上する西川ゴム工業 <5161> [東証Ｓ]、オービス･インベストメントが5.44％保有が判明したメイテックグループホールディングス <9744> [東証Ｐ]など。そのほか、住友倉庫 <9303> [東証Ｐ]、モリト <9837> [東証Ｐ]の2社は7日連続で高値を更新した。
※24年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。
■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名 市場 業種
<1417> ミライトワン 東Ｐ 建設業
<1515> 日鉄鉱 東Ｐ 鉱業
<1662> 石油資源 東Ｐ 鉱業
<1719> 安藤ハザマ 東Ｐ 建設業
<1721> コムシスＨＤ 東Ｐ 建設業
<1723> 日本電技 東Ｓ 建設業
<1736> オーテック 東Ｓ 建設業
<1770> 藤田エンジ 東Ｓ 建設業
<1776> 三井住建道 東Ｓ 建設業
<1799> 第一建設 東Ｓ 建設業
<1801> 大成建 東Ｐ 建設業
<1802> 大林組 東Ｐ 建設業
<1803> 清水建 東Ｐ 建設業
<1812> 鹿島 東Ｐ 建設業
<1828> 田辺工業 東Ｓ 建設業
<1870> 矢作建 東Ｐ 建設業
<1871> ピーエス 東Ｐ 建設業
<1879> 新日本建 東Ｐ 建設業
<1882> 東亜道 東Ｐ 建設業
<1909> 日本ドライ 東Ｓ 機械
<1926> ライト 東Ｐ 建設業
<1941> 中電工 東Ｐ 建設業
<1942> 関電工 東Ｐ 建設業
<1944> きんでん 東Ｐ 建設業
<1946> トーエネク 東Ｐ 建設業
<1950> 日本電設 東Ｐ 建設業
<1951> エクシオＧ 東Ｐ 建設業
<1961> 三機工 東Ｐ 建設業
<1965> テクノ菱和 東Ｓ 建設業
<1967> ヤマト 東Ｓ 建設業
<1975> 朝日工 東Ｐ 建設業
<1979> 大気社 東Ｐ 建設業
<1980> ダイダン 東Ｐ 建設業
<1982> 日比谷設 東Ｐ 建設業
<2173> 博展 東Ｇ サービス業
<2224> コモ 東Ｓ 食料品
<2705> 大戸屋ＨＤ 東Ｓ 小売業
<2768> 双日 東Ｐ 卸売業
<2975> スターマイカ 東Ｐ 不動産業
<3036> アルコニクス 東Ｐ 卸売業
<3153> 八洲電機 東Ｐ 卸売業
<3231> 野村不ＨＤ 東Ｐ 不動産業
<3288> オープンＨ 東Ｐ 不動産業
<3294> イーグランド 東Ｓ 不動産業
<3355> クリヤマＨＤ 東Ｓ 卸売業
<3433> トーカロ 東Ｐ 金属製品
<3449> テクノフレ 東Ｓ 金属製品
<3467> アグレ都市 東Ｓ 不動産業
<3563> Ｆ＆ＬＣ 東Ｐ 小売業
<3659> ネクソン 東Ｐ 情報・通信業
<3741> セック 東Ｐ 情報・通信業
<3964> オークネット 東Ｐ 情報・通信業
<4041> 日曹達 東Ｐ 化学
<4082> 稀元素 東Ｐ 化学
<4205> ゼオン 東Ｐ 化学
<4368> 扶桑化学 東Ｐ 化学
<4401> ＡＤＥＫＡ 東Ｐ 化学
<4507> 塩野義 東Ｐ 医薬品
<4658> 日本空調 東Ｐ サービス業
<4966> 上村工 東Ｓ 化学
<5076> インフロニア 東Ｐ 建設業
<5110> 住友ゴ 東Ｐ ゴム製品
<5121> 藤コンポ 東Ｐ ゴム製品
<5161> 西川ゴム 東Ｓ ゴム製品
<5280> ヨシコン 東Ｓ 不動産業
<5352> 黒崎播磨 東Ｐ ガラス土石製品
<5393> ニチアス 東Ｐ ガラス土石製品
<5444> 大和工 東Ｐ 鉄鋼
<5463> 丸一管 東Ｐ 鉄鋼
<5599> Ｓ＆Ｊ 東Ｇ 情報・通信業
<5706> 三井金属 東Ｐ 非鉄金属
<5713> 住友鉱 東Ｐ 非鉄金属
<5714> ＤＯＷＡ 東Ｐ 非鉄金属
<5830> いよぎんＨＤ 東Ｐ 銀行業
<5831> しずおかＦＧ 東Ｐ 銀行業
<5832> ちゅうぎんＦ 東Ｐ 銀行業
<5834> ＳＢＩリーシ 東Ｇ 証券商品先物
<5844> 京都ＦＧ 東Ｐ 銀行業
<5857> ＡＲＥＨＤ 東Ｐ 非鉄金属
<6039> 動物高度医療 東Ｇ サービス業
<6209> リケンＮＰＲ 東Ｐ 機械
<6250> やまびこ 東Ｐ 機械
<6309> 巴工業 東Ｐ 機械
<6361> 荏原 東Ｐ 機械
<6368> オルガノ 東Ｐ 機械
<6370> 栗田工 東Ｐ 機械
<6379> レイズネク 東Ｐ 建設業
<6383> ダイフク 東Ｐ 機械
<6455> モリタＨＤ 東Ｐ 輸送用機器
<6469> 放電精密 東Ｓ 機械
<6486> イーグル工 東Ｐ 機械
<6498> キッツ 東Ｐ 機械
<6503> 三菱電 東Ｐ 電気機器
<6504> 富士電機 東Ｐ 電気機器
<6517> デンヨー 東Ｐ 電気機器
<6590> 芝浦 東Ｐ 電気機器
<6622> ダイヘン 東Ｐ 電気機器
<6856> 堀場製 東Ｐ 電気機器
<6890> フェローテク 東Ｓ 電気機器
<6954> ファナック 東Ｐ 電気機器
<7012> 川重 東Ｐ 輸送用機器
<7013> ＩＨＩ 東Ｐ 機械
<7167> めぶきＦＧ 東Ｐ 銀行業
<7173> 東京きらぼし 東Ｐ 銀行業
<7181> かんぽ生命 東Ｐ 保険業
<7182> ゆうちょ銀 東Ｐ 銀行業
<7184> 富山第一銀 東Ｐ 銀行業
<7202> いすゞ 東Ｐ 輸送用機器
<7224> 新明和 東Ｐ 輸送用機器
<7278> エクセディ 東Ｐ 輸送用機器
<7296> ＦＣＣ 東Ｐ 輸送用機器
<7322> 三十三ＦＧ 東Ｐ 銀行業
<7327> 第四北越ＦＧ 東Ｐ 銀行業
<7384> プロクレＨＤ 東Ｐ 銀行業
<7389> あいちＦＧ 東Ｐ 銀行業
<7417> 南陽 東Ｓ 卸売業
<7459> メディパル 東Ｐ 卸売業
<7481> 尾家産 東Ｓ 卸売業
<7483> ドウシシャ 東Ｐ 卸売業
<7504> 高速 東Ｐ 卸売業
<7521> ムサシ 東Ｓ 卸売業
<7628> オーハシテク 東Ｐ 卸売業
<7685> バイセル 東Ｇ 卸売業
<7698> アイスコ 東Ｓ 卸売業
<7760> ＩＭＶ 東Ｓ 精密機器
<7966> リンテック 東Ｐ その他製品
<7981> タカラスタ 東Ｐ その他製品
<8002> 丸紅 東Ｐ 卸売業
<8012> 長瀬産 東Ｐ 卸売業
<8015> 豊田通商 東Ｐ 卸売業
<8031> 三井物 東Ｐ 卸売業
<8035> 東エレク 東Ｐ 電気機器
<8037> カメイ 東Ｐ 卸売業
<8045> 浜丸魚 東Ｓ 卸売業
<8053> 住友商 東Ｐ 卸売業
<8058> 三菱商 東Ｐ 卸売業
<8059> 第一実 東Ｐ 卸売業
<8061> 西華産 東Ｐ 卸売業
<8065> 佐藤商 東Ｐ 卸売業
<8081> カナデン 東Ｐ 卸売業
<8084> ＲＹＯＤＥＮ 東Ｐ 卸売業
<8098> 稲畑産 東Ｐ 卸売業
<8137> サンワテク 東Ｐ 卸売業
<8154> 加賀電子 東Ｐ 卸売業
<8306> 三菱ＵＦＪ 東Ｐ 銀行業
<8331> 千葉銀 東Ｐ 銀行業
<8334> 群馬銀 東Ｐ 銀行業
<8341> 七十七 東Ｐ 銀行業
<8359> 八十二長野 東Ｐ 銀行業
<8366> 滋賀銀 東Ｐ 銀行業
<8381> 山陰合銀 東Ｐ 銀行業
<8418> 山口ＦＧ 東Ｐ 銀行業
<8425> みずほリース 東Ｐ その他金融業
<8566> リコーリース 東Ｐ その他金融業
<8591> オリックス 東Ｐ その他金融業
<8593> 三菱ＨＣキャ 東Ｐ その他金融業
<8630> ＳＯＭＰＯ 東Ｐ 保険業
<8747> 豊トラスティ 東Ｓ 証券商品先物
<8750> 第一生命ＨＤ 東Ｐ 保険業
<8801> 三井不 東Ｐ 不動産業
<8802> 菱地所 東Ｐ 不動産業
<8830> 住友不 東Ｐ 不動産業
<8877> エスリード 東Ｐ 不動産業
<8923> トーセイ 東Ｐ 不動産業
<9028> ゼロ 東Ｓ 陸運業
<9221> フルハシＥ 東Ｓ サービス業
<9303> 住友倉 東Ｐ 倉庫運輸関連
<9336> 大栄環境 東Ｐ サービス業
<9364> 上組 東Ｐ 倉庫運輸関連
<9367> 大東港運 東Ｓ 倉庫運輸関連
<9433> ＫＤＤＩ 東Ｐ 情報・通信業
<9436> 沖縄セルラー 東Ｓ 情報・通信業
<9532> 大ガス 東Ｐ 電気・ガス業
<9744> メイテックＧ 東Ｐ サービス業
<9782> ＤＭＳ 東Ｓ サービス業
<9837> モリト 東Ｐ 卸売業
<9869> 加藤産 東Ｐ 卸売業
<9934> 因幡電産 東Ｐ 卸売業
<9948> アークス 東Ｐ 小売業
<9960> 東テク 東Ｐ 卸売業
<9983> ファストリ 東Ｐ 小売業
