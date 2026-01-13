新潟中央署は13日午後、不同意性交等の疑いで岩手県に住む地方公務員の男(30)を逮捕しました。



不同意性交等の疑いで逮捕されたのは、岩手県・田野畑村に住む地方公務員の男(30)です。警察によりますと、男は13日午前1時ごろから2時40分ごろまでの間、新潟市中央区の建物内で面識のある20代男性が寝ていたところ、同意を得ずに性的な暴行を加えた疑いが持たれています。男性にケガはありませんでした。警察は、被害者からの届け出で事件を認知しました。



男は当時、酒を飲んでいたということです。調べに対し「間違いありません」と容疑を認めています。警察は、犯行の動機や余罪の有無について捜査しています。