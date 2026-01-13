TBSの宇賀神メグアナウンサーが1月10日、Instagramを更新。《今年初のギターは、BlurのSong2を少し弾いてみました》とつづり、愛用のギターを演奏する動画を公開した。

Blur（ブラー）は、1990年代の「ブリットポップ」ブームを象徴するバンドで、Oasis（オアシス）のライバルとされた存在。「Song2」は1997年にリリースされたブラーの代表曲で、世界中でヒットした。

「宇賀神アナは筋金入りのロック好きで、小学生の頃から聴いていたそうです。中学時代にエアロスミスにハマり、ギターのジョー・ペリーに憧れて、高校生のときに御茶ノ水の楽器店で自分のギターを購入。バンドを始めて、大学でも軽音楽部に所属し、TBSに入社後も気分転換でギターを弾いているそうです」（芸能記者）

高校のときに買ったのは、「黒のレス・ポールタイプ」だというから、この動画で弾いているギターがそれのようだ。ギターを弾く宇賀神アナの後ろにはマーシャルのアンプがあり、音楽スタジオで撮影された動画だと思われる。

この投稿には、《メグちゃん〜 かっちょいい〜わぁ》などと驚く声や、《まさかのsong2ナイス》と曲のチョイスに感心する意見など、多くのコメントが寄せられている。

宇賀神アナは2025年10月にもギターの演奏動画をInstagramにアップ。《久しぶりにギターを弾いてみました》とつづり、マキシマムザホルモンの「刃渡り2億センチ」を演奏。同年11月には、米津玄師の「IRIS OUT」の演奏動画をアップしている。

また、2025年10月のオアシスの日本公演にも足を運び

《全24曲、名曲の数々を余すところなく堪能しました。WhateverからのOctopus’s Gardenを聴けるなんて…ギャラガー兄弟がハグする姿を見られるなんて…！会場全体で大合唱して、肩を組んで、最高の夜でした》

と、その興奮をInstagramにつづっている。

2025年12月に発表されたオリコンニュース「好きな女性アナウンサーランキング」では、10位で初ランクインを果たした宇賀神アナ。朝の『THE TIME,』でみせる爽やかな笑顔との“ギャップ萌え”で、さらにファンが増えそうだ。