¡¡¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ÎÂëÌÚ¿®¸ç¡Ê£´£³¡Ë¤¬£±£³Æü¡¢¼«¿È¤Î£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖÂëÌÚ¿®¸ç¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡×¤Ç¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤Î¤Ê¤Ä¤Ý¤¤¡Ê£³£°¡Ë¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÂëÌÚ¤È¤Ê¤Ä¤Ý¤¤¤Ï£²£°£²£´Ç¯¤«¤é¸òºÝ¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¡¢ºòÇ¯¤ËÆþÀÒ¡£¤³¤ÎÆü¡¢·ëº§¤·¤Æ¤¤¤¿»ö¼Â¤¬Êó¤¸¤é¤ì¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤ÆÂëÌÚ¤Ï¼«¿È¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ËÆ°²è¤òÅê¹Æ¡£¡Ö¤³¤ì¤Ï¥É¥Ã¥¥ê¤Ç¤â¤ª¤Õ¤¶¤±¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¿¿·õ¤Ç¤¹¡£¿¿ÌÌÌÜ¤ËÂëÌÚ¿®¸ç¡¢·ëº§¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡»÷´é³¨¤È¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤Ê¤Ä¤Ý¤¤¤ò¾Ò²ð¤·¤¿ÂëÌÚ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¹ç´Ö¹ç´Ö¤Ë²ñÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤ÎÀ¼¤Ë¤ÏÊ¹¤³Ð¤¨¤¬¡Ä¡£¤Ê¤ó¤È¤Ê¤Ä¤Ý¤¤ËÜ¿Í¤¬¥«¥á¥é¤ò²ó¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»÷´é³¨¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡Ö£²£µÅÀ¡×¤ÈÉ¾²Á¤¹¤ë¤Ê¤É·ÚÌ¯¤Ê¤ä¤ê¤È¤ê¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡ºÊ¤ò¡Ö¤Ý¤¤¤µ¤ó¡×¤È¸Æ¤ó¤ÀÂëÌÚ¤Ï¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤ÏÉ×ÉØ¤Ç½Ð¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¶¦±é¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¡£¤Ê¤Ä¤Ý¤¤¤â¡ÖÉ¬Í×¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤Ê»ÑÀª¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÂëÌÚ¤Ï£±£´Æü¤ÎÌë¤ËÉ×ÉØÂ·¤Ã¤Æ¤Îµ¼Ô²ñ¸«É÷¤ÎÀ¸ÇÛ¿®¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤âÍ½¹ð¡£ºÇ¸å¤Ï¡Ö¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç²¶¤¿¤Á¤Î¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤Ï°Ê¾å¤À¡×¤ÎÄù¤á¥¼¥ê¥Õ¤Ë¤Ê¤Ä¤Ý¤¤¤¬¡Ö¥Ð¥¤¤Ý¤¤¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤Æ½ªÎ»¤·¤Æ¤¤¤¿¡£