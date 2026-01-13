ØMI、EP『THE FUSION』全曲先行配信決定＆収録内容や特典絵柄解禁
三代目 J SOUL BROTHERSのボーカル・ØMIが、1月28日に発売を予定しているEP『THE FUSION』のリリースに先駆け、1月26日から配信リリースされることを発表した。加えて、同作の収録内容および特典絵柄が解禁となった。
今作は、様々なキャリアを持つ異色のアーティストと融合することで、新たなエンターテイメントを創造するプロジェクト“THE FUSION”の集大成になっているという。すでにシングルとして配信されている「Purple Pill feat. SKY-HI」「Feel Gold feat. 山下智久」「To be feat. 三浦大知」に加え、「THE FUSION」「LASTING FOREVER」の計5曲が収録されることが明らかになった。
EPタイトルでもある「THE FUSION」は、様々な困難や逆境をも乗り越え積み上げてきたキャリアへの自信や、それでも高みを目指し続ける様を表現した楽曲で、。”THE FUSIONプロジェクト”を象徴するかのような、力強い一曲に仕上がっているとのことだ。また「LASTING FOREVER」は、永遠ではないと分かっていても、終わりが来ないでほしいと願ってしまう気持ちを繊細に描いた楽曲で、切なくもどこか心を温めるような一曲だという。
◾️ EP『THE FUSION』
2026年1月28日（水）リリース
予約：https://ldh.lnk.to/THEFUSION_CD
○初回限定盤（CD＋Blu-ray）
品番：XNLD-10288/B 定価：￥6,600（税込）
▼Blu-ray収録内容
01「Purple Pill feat. SKY-HI」Music Video
02「Feel Gold feat. 山下智久」Music Video
03「To be feat. 三浦大知」Music Video
04「BEHIND THE FUSION」
▼封入特典
フォトブック20P
リリックポスター
トレーディングカードA(全5種中1種ランダム)
○通常盤（CD）
品番：XNLD-10289 定価：￥2,310（税込）
▼封入特典
トレーディングカードB（全5種中1種ランダム）
▼CD収録内容 ※全形態共通
01.THE FUSION
02.Purple Pill feat. SKY-HI
03.Feel Gold feat. 山下智久
04.To be feat. 三浦大知
05.LASTING FOREVER
▼店舗別購入者特典
TOWER RECORDS：チケットフォルダー
HMV：オリジナルスマホステッカー
楽天ブックス：缶バッジ
Amazon.co.jp：メガジャケ
LDHオフィシャルショップ：スマホリング
mu-mo shop含むその他店舗：オリジナルA3ポスター
