サバシスター主催＜サバフェス Vol.4＞ラインナップ一挙発表に、炙りなタウン、ENTH、KALMA、キュウソネコカミ、HERO COMPLEX
サバシスターが3月8日、東京・GARDEN 新木場FACTORYにて毎年恒例の＜サバフェス＞を開催することは既報のとおり。同フェスの出演ラインナップが一挙発表となった。
出演が発表されたのは、炙りなタウン、ENTH、KALMA、キュウソネコカミ、HERO COMPLEX。サバシスターを含む全6組となる。チケットのオフィシャル2次先行受付は1月13日20:00から。
■サバシスター主催＜サバフェス Vol.4＞
2026年3月8日(日) 東京・GARDEN 新木場FACTORY
open13:30 / start14:30
出演者：サバシスター / 炙りなタウン / ENTH / KALMA / キュウソネコカミ / HERO COMPLEX
【チケットオフィシャル2次先行】
受付期間：1月13日20:00〜1月20日23:59
受付URL：https://w.pia.jp/t/sabafes4/
■＜サバシスター「JUST PUNK ROCK TOUR」＞
▼2026年
1月21日(水) 神戸 VARIT.
w/ Maki
1月22日(木) 周南 RISING HALL
w/ Maki
1月24日(土) 鹿児島 CAPARVO HALL
w/ ENTH
1月25日(日) 熊本 B.9 V1
w/ ENTH
1月27日(火) 長崎 DRUM Be-7
w/ カネヨリマサル
1月28日(水) 大分 DRUM Be-0
w/ カネヨリマサル
1月30日(金) 松山 WstudioRED
w/ SIX LOUNGE
2月08日(日) 静岡 LIVE ROXY SHIZUOKA
w/ 四星球
2月15日(日) 沖縄 桜坂セントラル
w/ 健やかなる子ら
2月22日(日) 台湾 SUB LIVE
※TBA
【FINAL SERIES】
2月28日(土) 広島 CLUB QUATTRO
w/ PEDRO
3月01日(日) 福岡 DRUM LOGOS
w/ KALMA
3月14日(土) 名古屋 Zepp Nagoya
※ワンマン
3月15日(日) 大阪 Zepp Osaka Bayside
※ワンマン
3月21日(土) 仙台 GIGS
※ワンマン
3月28日(土) 新潟 LOTS
※ワンマン
3月29日(日) 新潟 LOTS
w/ ハルカミライ
4月03日(金) 東京 Zepp DiverCity
※ワンマン
