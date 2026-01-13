サバシスターが3月8日、東京・GARDEN 新木場FACTORYにて毎年恒例の＜サバフェス＞を開催することは既報のとおり。同フェスの出演ラインナップが一挙発表となった。

出演が発表されたのは、炙りなタウン、ENTH、KALMA、キュウソネコカミ、HERO COMPLEX。サバシスターを含む全6組となる。チケットのオフィシャル2次先行受付は1月13日20:00から。

　

■サバシスター主催＜サバフェス Vol.4＞
2026年3月8日(日)　東京・GARDEN 新木場FACTORY
open13:30 / start14:30
出演者：サバシスター / 炙りなタウン / ENTH / KALMA / キュウソネコカミ / HERO COMPLEX
【チケットオフィシャル2次先行】
受付期間：1月13日20:00〜1月20日23:59
受付URL：https://w.pia.jp/t/sabafes4/

■＜サバシスター「JUST PUNK ROCK TOUR」＞
▼2026年
1月21日(水)　神戸 VARIT.
　w/ Maki
1月22日(木)　周南 RISING HALL
　w/ Maki
1月24日(土)　鹿児島 CAPARVO HALL
　w/ ENTH
1月25日(日)　熊本 B.9 V1
　w/ ENTH
1月27日(火)　長崎 DRUM Be-7
　w/ カネヨリマサル
1月28日(水)　大分 DRUM Be-0
　w/ カネヨリマサル
1月30日(金)　松山 WstudioRED
　w/ SIX LOUNGE
2月08日(日)　静岡 LIVE ROXY SHIZUOKA
　w/ 四星球
2月15日(日)　沖縄 桜坂セントラル
　w/ 健やかなる子ら
2月22日(日)　台湾 SUB LIVE
　※TBA
【FINAL SERIES】
2月28日(土)　広島 CLUB QUATTRO
　w/ PEDRO
3月01日(日)　福岡 DRUM LOGOS
　w/ KALMA
3月14日(土)　名古屋 Zepp Nagoya
　※ワンマン
3月15日(日)　大阪 Zepp Osaka Bayside
　※ワンマン
3月21日(土)　仙台 GIGS
　※ワンマン
3月28日(土)　新潟 LOTS
　※ワンマン
3月29日(日)　新潟 LOTS
　w/ ハルカミライ
4月03日(金)　東京 Zepp DiverCity
　※ワンマン

　

