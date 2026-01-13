サバシスターが3月8日、東京・GARDEN 新木場FACTORYにて毎年恒例の＜サバフェス＞を開催することは既報のとおり。同フェスの出演ラインナップが一挙発表となった。

出演が発表されたのは、炙りなタウン、ENTH、KALMA、キュウソネコカミ、HERO COMPLEX。サバシスターを含む全6組となる。チケットのオフィシャル2次先行受付は1月13日20:00から。

■サバシスター主催＜サバフェス Vol.4＞

2026年3月8日(日) 東京・GARDEN 新木場FACTORY

open13:30 / start14:30

出演者：サバシスター / 炙りなタウン / ENTH / KALMA / キュウソネコカミ / HERO COMPLEX

【チケットオフィシャル2次先行】

受付期間：1月13日20:00〜1月20日23:59

受付URL：https://w.pia.jp/t/sabafes4/ サバシスター 炙りなタウン ENTH KALMA キュウソネコカミ HERO COMPLEX

■＜サバシスター「JUST PUNK ROCK TOUR」＞

▼2026年

1月21日(水) 神戸 VARIT.

w/ Maki

1月22日(木) 周南 RISING HALL

w/ Maki

1月24日(土) 鹿児島 CAPARVO HALL

w/ ENTH

1月25日(日) 熊本 B.9 V1

w/ ENTH

1月27日(火) 長崎 DRUM Be-7

w/ カネヨリマサル

1月28日(水) 大分 DRUM Be-0

w/ カネヨリマサル

1月30日(金) 松山 WstudioRED

w/ SIX LOUNGE

2月08日(日) 静岡 LIVE ROXY SHIZUOKA

w/ 四星球

2月15日(日) 沖縄 桜坂セントラル

w/ 健やかなる子ら

2月22日(日) 台湾 SUB LIVE

※TBA

【FINAL SERIES】

2月28日(土) 広島 CLUB QUATTRO

w/ PEDRO

3月01日(日) 福岡 DRUM LOGOS

w/ KALMA

3月14日(土) 名古屋 Zepp Nagoya

※ワンマン

3月15日(日) 大阪 Zepp Osaka Bayside

※ワンマン

3月21日(土) 仙台 GIGS

※ワンマン

3月28日(土) 新潟 LOTS

※ワンマン

3月29日(日) 新潟 LOTS

w/ ハルカミライ

4月03日(金) 東京 Zepp DiverCity

※ワンマン

