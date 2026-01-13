リュックと添い寝ごはん、4thアルバム『生きるは愛』ジャケット写真公開。インストアイベントや封入特典の詳細決定も
リュックと添い寝ごはんが、2月25日にリリースする4thアルバム『生きるは愛』のジャケット写真を公開した。
本作は、日々の生活の中で抱く、様々な「愛」の形を表現した全12曲入りの作品。またアルバムのリリースを記念し、タワーレコードの各店舗で＜アコースティックミニライブ & 5 SHOT 撮影会＞が決定した。2月27日に福岡パルコ店、3月1日に渋谷店、3月5日に梅田NU茶屋町店で開催。アコースティック編成でのライブと、自身のスマートフォンでメンバー4人と写真を撮ることができるイベントとなる。
CD封入特典に4月29日に東京・Zepp Shinjukuにて開催のワンマンライブ＜New Album release Live「生きるは愛」＞当日リハーサル招待イベントに応募できる抽選券が封入されることが決定した。封入されるシリアルナンバーを入力で応募ができる。詳細は封入チラシをご参照いただきたい。
また、対象チェーン別特典「生活のしるしカード」の絵柄も解禁となった。表面はメンバー撮り下ろし写真、裏面は印字のメンバー手書きメッセージが入ったカードとなる。1月18日までに対象チェーン店にて予約すると、未作品化となるアコースティックバージョンの音源が収録された早期予約特典「未作品化音源CD『つまみ食い』」もプレゼントされる。
◾️4thアルバム『生きるは愛』
2026年2月25日（水）リリース
▼通常盤[CD] VICL-66120 価格：\3,300（税込）
商品詳細：https://sleeping-rices.com/discography/5086/
予約URL：https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VICL-66120.html
▼収録曲
1.Life is beautiful
2.満漢全席
3.クラクションレイニーブルース
4.恋煩い
5.会社員
6.灯火(カンテレ×FODドラマ『未恋〜かくれぼっちたち〜』主題歌)
7.敵いませんかね
8.タイムマシン
9.風は山から
10.冬になって
11.渇き
12.ネットルーザー
▼特典内容
・早期予約特典：未作品化音源CD「つまみ食い」
[収録内容]
1.恋煩い -Acoustic ver.-
2.Be My Baby -Acoustic ver.-
3.敵いませんかね -Acoustic ver.- (Live at Spotify O-WEST 2025.11.10)
※特典内容は各チェーン共通となります。
[予約対象期間]
2026年1月18日（日）23:59まで
[対象ショップ・オンラインストア]
・TOWER RECORDS全国各店、TOWER RECORDS ONLINE
・Amazon.co.jp
・楽天ブックス
・VICTOR ONLINE STORE
▼チェーン別オリジナル特典
・TOWER RECORDS全国各店、TOWER RECORDS ONLINE：“生活のしるしカード”A
・Amazon.co.jp：“生活のしるしカード”B
・楽天ブックス：“生活のしるしカード”C
・VICTOR ONLINE STORE：“生活のしるしカード”D
※Amazon.co.jp、楽天ブックスでは、特典つき商品のカートがアップされます。特典をご要望のお客様は特典つき商品をお買い求めください。
※一部お取扱いの無い店舗等もございますので、詳しくはお近くの店舗へお問い合わせください。
※上記各特典ともに数に限りがございます。お早めのご予約をお願いします。
※特典対象店舗は順次追加となることがございます。
※特典の内容・デザインは予告なく変更する場合がございます。
※確実に入手をご希望の方は、事前に各店舗へご確認いただくことをお奨めいたします。
◆インストアイベント「アコースティックミニライブ & 5 SHOT 撮影会」
＜福岡会場＞
2026年2月27日（金）18:30集合／19:00開始
実施場所：タワーレコード福岡パルコ店 店内イベントスペース
対象店舗：タワーレコード福岡パルコ店
※「イベント入場引換券」はイベント当日18:00よりタワーレコード福岡パルコ店イベントスペース付近にて「整理番号付き入場券」に引換いたします。
＜東京会場＞
2026年3月1日（日）16:00集合／16:30開始
実施場所：タワーレコード渋谷店 5Fイベントスペース
対象店舗：タワーレコード渋谷店
※「イベント入場引換券」はイベント当日15:30よりタワーレコード渋谷店イベントスペース付近にて「整理番号付き入場券」に引換いたします。
＜大阪会場＞
2026年3月5日（木）18:30集合／19:00開始
実施場所：タワーレコード梅田NU茶屋町店 店内イベントスペース
対象店舗：タワーレコード梅田NU茶屋町店
※「イベント入場引換券」はイベント当日18:00よりタワーレコード梅田NU茶屋町店イベントスペース付近にて「整理番号付き入場券」に引換いたします。
▼詳細
https://sleeping-rices.com/?post_type=news&p=5152
◆封入特典
リュックと添い寝ごはん「New Album release Live “生きるは愛”」リハーサルご招待 抽選券
[応募期間] 2026年2月24日（火）〜3月13日（火）
[対象公演]「New Album release Live “生きるは愛”」
2026年4月29日（水・祝）Zepp Shinjuku
※参加は抽選となります。
※対象の公演のライブチケットをお持ちの方のみご応募が可能となります。
※対象となるご当選者様ご本人のみご参加が可能となります。
※シリアルコード一つにつき一口のみお申し込みが可能です。
※ライブの延期や中止に伴い、本施策も延期・中止となる場合がございます。
※各会場における当日の集合時刻は、ご当選者のみにご案内させていただきます。公演前のご都合を予めご確認のうえご応募ください。
※抽選応募には期限がありますので、お早めにご応募をお願いします。申込締め切り以降のご応募は不可となります。
ほか、申込詳細・注意事項は4th Album「生きるは愛」封入用紙及び記載の応募URLよりご確認お願いいたします。
◾️＜リュックと添い寝ごはん New Album release Live「生きるは愛」＞
2026年4月29日（水・祝）東京・Zepp Shinjuku
開場 17:00 / 開演 18:00
チケット料金：前売 4,800円（税込）
※オールスタンディング / 整理番号付き/ 未就学児入場不可 / 全会場ドリンク代別途必要
▼ローソンチケット・プレリクエスト先行
受付期間：1月14日（水）12:00〜1月26日（月）23:59
受付URL：https://l-tike.com/sleepingrices/
▼イープラス・プレオーダー先行】
受付期間：〜1月20日（火）23：59
受付URL：https://eplus.jp/sleepingrices/
▼チケットぴあ・プレリザーブ先行】
受付期間：〜1月18日（日）23：59
受付URL：https://w.pia.jp/t/sleepingrices/
