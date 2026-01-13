女子プロゴルフで昨年の年間女王に輝いた佐久間朱莉（大東建託）が１３日、都内で祝勝パーティーを開催し、鮮やかな青いドレス姿で出席した。

昨年１２月２３日に師匠で国内男子ツアー９４勝の尾崎将司さん（享年７８）が死去後、初の公の場。中学３年時から師事した尾崎さんに黙とうをささげ「ゴルフ向き合う姿勢、言い出したら切りがないくらいたくさんのことを教えてもらった」とかみしめた。

先月２日に尾崎さんのもとを訪れ、年間女王を報告。師匠から「今年はよく頑張ったな。メジャーは取ってないのか」と投げかけられ、「メジャーを取れるように頑張ります」と約束した。佐久間は「最後に会話ができた時は『女王おめでとう』とうれしそうな顔でお祝いしていただき、少しでも恩返しできたかなと思ってうれしく思う」と語った。

昨年末に行われた家族葬に参列し、師匠に別れを告げた。「本当にありがとうございましたと、顔を見て報告できました」と涙をこらえながら振り返った。「今でもすごい悲しい」と胸の内を明かし、「どこかで見守ってくださると思う。くよくよしてオフを過ごしてたらジャンボさんに怒られるので、いったん気持ちをリセットできるようにしてます」と前を向いた。

プロ５年目の昨年は国内ツアー初優勝を含む４勝。今季は２年連続の年間女王がかかる。佐久間は「ジャンボさんに最後に約束したのはメジャー制覇。その目標を達成できるように精進します。『またきたのか』と言われるくらい、たくさんの優勝報告ができるように頑張ります」と決意を込めた。