NELKE、拭いきれない弱さを抱えながらも前へ進もうとする姿を描いた「裂いて」MV公開
NELKEが、1月10日に配信リリースしたシングル「Continuum」より「裂いて」のMVを公開した。
「裂いて」は未熟さや不純さ、拭いきれない弱さを抱えたまま、それでも前へ進もうとする人間の姿を描いた楽曲だという。MVの監督は花田健吾が務め、脆さと美しさが共存する世界観の中で、楽曲に込められた人間らしさを静かに映像へと落とし込んでいる。
◾️「Continuum」
2026年1月10日（土）リリース
配信：https://orcd.co/nelke_continuum
▼収録曲
1.ステレオタイプヒロイック
2.裂いて
3.Stargazer
◾️＜NELKE ONE MAN LIVE TOUR 2025-2026「Diary」＞
2026年 ※終了公演は省略
1月14日（水）東京｜Zepp DiverCity(TOKYO) 18:00/19:00
1月19日（月）千葉｜千葉LOOK 18:30/19:00
1月31日（土）新潟｜GOLDENPIGS RED STAGE 16:30/17:00
2月1日（日）福島｜hipshotJapan 16:30/17:00
2月15日（日）神奈川｜F.A.D Yokohama 16:30/17:00
2月20日（金）長崎｜DRUM Be-7 18:30/19:00
2月23日（月）愛媛｜松山サロンキティ 16:30/17:00
2月24日（火）京都｜KYOTO MUSE 18:30/19:00
▼チケット
1/14／1Fスタンディング：5,000円（税込）／2F指定席：5,500円（税込）※1ドリンク別
1/19〜2/24／オールスタンディング：4,000円（税込）※1ドリンク別
Info：https://nelke.aremond.com/schedule/
◾️＜NELKE ONE MAN LIVE TOUR 2026「VAST RESONANCE」＞
2026年
4月3日（金）愛知｜Zepp Nagoya 18:00/19:00
4月11日（土）大阪｜なんばHatch 17:00/18:00
4月19日（日）北海道｜PENNY LANE 24 17:15/18:00
4月29日（水）宮城｜Rensa 17:00/18:00
5月17日（日）福岡｜DRUM Logos 17:00/18:00
7月10日（金）東京｜SGC HALL ARIAKE 18:00/19:00
▼チケット
前売：愛知・大阪 ｜1Fスタンディング：5,000円（税込）／2F指定席：5,500円（税込）※1ドリンク別
北海道・宮城・福岡 ｜オールスタンディング5,000円（税込）※1ドリンク別
東京｜全席指定：7,000円（税込）
当日：各券種上記金額プラス500円
Info：https://nelke.aremond.com/schedule/
