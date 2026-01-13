「年末年始でお金使いすぎた」人へ！【ユニクロ値下げ】1,990円で買える「ネイビートップス」

年末年始でつい出費がかさんで、「しばらく服は我慢かな……」なんて思っていませんか？ そんな今こそチェックしたいのが、【ユニクロ】のお値下げトップスです。今回はオンオフ使えそうな、上品見えを狙えるネイビートップスにフォーカスしました。一着\1,990（税込）で買えるので、まとめ買いにもおすすめです。

クリーンに決まるポロ襟セーター

【ユニクロ】「メリノポロセーター」\1,990（税込・セール価格）

滑らかな質感と程よい薄さで着回しやすそうなメリノウールのニットセーター。ポロ襟デザイン × ネイビーカラーの組み合わせが、きちんと感と上品さを両立してくれる好バランスな1枚です。ボトムスにジーンズを合わせてデイリー仕様に着こなすのはもちろん、スラックスやフレアスカートでオフィスコーデに仕上げるのもおすすめ。マシンウォッシャブルなのも嬉しいポイントです。

さりげないデザインが可愛いボーダーリブニット

【ユニクロ】「メリノリブクルーネックショートカーディガン」\1,990（税込・セール価格）

細ピッチのボーダー柄が、控えめながらもコーデのアクセントになる長袖カーディガン。ネイビーでスッキリ見せつつも、ワイドなリブでボディラインを拾いにくいのが嬉しいポイントです。カーディガンとしてそのまま前を開けて着るのもよし、ボタンを閉じてプルオーバー風に着るのもよしと、その日の気分やスタイリングに合わせた着こなしができるのもGOOD。こちらも分厚すぎない極細メリノウールのニットなので、春を見据えて買い足しておくのもおすすめです。

