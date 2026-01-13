餅田コシヒカリ、2年前に結婚していた「さんま御殿」でサプライズ報告「第2関節までしか入らなかった」プロポーズリング披露
【モデルプレス＝2026/01/13】お笑いタレントの餅田コシヒカリ（31）が2026年1月13日、日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（よる8時）に出演し、2年前に結婚していたことを発表した。
「4年半付き合っている彼氏がいるんですけど、今日初めてお伝えするんですけど結婚しました！」と報告。「これ本当にプロポーズされた時のリングなんですけど、第2関節までしか入らなかった…」と指を見せ、笑いを誘った。
入籍は「2年前なんです。実は」と告白した餅田。「レストランチャペルで。そこがウエディングの名所みたいなところだったみたいで、調べてやってくれたので感動したしよかったんですけど、やっぱり名所だから多分他のテーブルも全部プロポーズなんですよ。だから普通に食事している間も何人か花束持って泣いて帰っていく。なので察しちゃってたという部分はありますけど、でも素敵なプロポーズでした」と振り返っていた。
Instagramでも結婚を報告した餅田は「幸せで体重が増えすぎないように気をつけながら、今後も家族（夫＋セキセイインコ2羽＆モルモット1匹）を大切にして、私らしくお仕事頑張って米りますのでよろしくお願いいたします」（原文ママ）と餅田らしく意気込んだ。
餅田は1994年4月18日生まれ、宮城県出身。2017年12月、小野島とともにお笑いコンビ・駆け抜けて軽トラを結成。フジテレビ系「とんねるずのみなさんのおかげでした」、日本テレビ系「ぐるぐるナインティナイン」面おもしろ荘などで活躍した。
餅田は、フリーアナウンサー・加藤綾子のモノマネで注目。2025年7月をもってコンビ解散してからは、解散時に「いろんな新たなジャンルに挑戦したい」と発表していた通り、YouTubeチャンネルやInstagramといったSNS発信やバラエティ番組への出演など、幅広く活動している。（modelpress編集部）
