アンジェリーナ1/3のソロプロジェクト・aillyが、1st EP『ailly』の詳細を発表した。

2月18日にリリースとなる本作は、既発曲「Radiory」や「噺々」の2026年ver.に加え、高橋優提供による「ダイナミクス」、yonige・牛丸ありさが制作に加わった、「ガールズトーク」「EXP」の収録が決定している。さらに、メロディを一般公募し、“卒業”をテーマに制作された楽曲「つぎはぎ」を含む、全6曲が収録される。

本日公開されたアーティスト写真とジャケット写真は、これまでの作品同様に大川直也がディレクションを務めた。aillyとして、またアンジェリーナ1/3としての嗜好や世界観が随所に反映されたアートワークに仕上がっているとのことだ。

初回限定盤

通常盤

また、収録曲「ガールズトーク」が1月14日に先行配信リリースされることも発表された。aillyとして初の全国ツアー＜Hello ailly!! 1st Tour 2026＞大阪公演への出演も決定しているなど、公私ともに親交の深いyonige・牛丸ありさからの提供曲である本楽曲は、本日22時から放送のTOKYO FM/JFN「SCHOOL OF LOCK!」での初オンエアも決定している。

◾️1st EP『ailly』

2026年2月18日（水）リリース 初回限定盤 通常盤 詳細：https://ailly.info/1st_ep.html ▼先行配信「ガールズトーク」

2026年1月14日（水）リリース

配信：https://lnk.to/girlstalk ・初回限定盤（EP+特典CD）

￥4,400（税込）／CRCP-40713

・通常盤（CD）

￥2,200（税込）／CRCP-40714 DISC1（初回限定盤 / 通常盤共通）

M1.噺々-2026ver-

M2.EXP (yonige・牛丸ありさ提供曲)

M3.ガールズトーク (yonige・牛丸ありさ提供曲)

M4.ダイナミクス (高橋優提供曲)

M5.Radiory

M6.つぎはぎ DISC2（初回限定盤のみ）

・TBSラジオ『Angie Radio!!〜夢は口に出せば叶う！〜』特別編「ailly Radio!!」

・動物園「蝶花楼桃花×アンジェリーナ1/3 二人会」2025.03.09 at 文化放送12階メディアプラスホール

◾️＜Hello ailly!! 1st Tour 2026＞ 2026年3月6日（金）東京・下北沢Shangri-La ゲスト：Conton Candy

2026年3月13日（金）大阪・梅田BANGBOO ゲスト：yonige

2026年3月14日（土）広島・SIX ONE Live STAR ゲスト：横山雄二

2026年4月4日（土）愛知・CLUB UPSET ゲスト：後日発表 ▼チケット

オールスタンディング ￥4,000（税込／ドリンク代別）

学割￥2,000（要学生証）

URL：https://ailly.info/live/liveschedule.html