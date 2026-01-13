カトパンこと加藤綾子アナウンサーのモノマネなどで知られる餅田コシヒカリ（３１）が１３日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜・午後８時）に出演。一般男性と結婚したことを電撃発表した。

女性の大厄３３歳（数え年）を迎える餅田は「私、４年半付き合ってる彼がいるんですけど、今日、初めてお伝えするんですけど、結婚しました」といきなり発表。司会の明石家さんま始め共演者が「え〜っ！？」と驚くと、「これ、本当にプロポーズされた時のリングなんですけど、第二関節までしか入らない…」と左手薬指の指輪を披露。

さんまに「入籍は去年？」と聞かれると「２年前なんです、実は」と返答。「２年間黙ってた？」と言われると「ヘヘヘ」と微笑。

お相手については「一般人です」と笑顔で答えた餅田。プロポーズの瞬間については「レストランチャペルみたいなところで、ウエディングの名所みたいなところだったんです。（彼が）調べてやってくれて、感動したし良かったんですけど、やっぱり名所だから、多分、他のテーブルも全部、プロポーズなんですよ」と振り返ると「食事している間も何人かが花束持って泣いて帰っていくんですよ。でも、素敵なプロポーズでした」と話した。

「新婚生活が始まったんですけど、彼がすっごいきれい好きなんですよ」と続けると「本当にきれい好きで髪の毛１本落ちてるのも嫌なんです。リモコンの角度も１ミリずれていたら直されたりとか」と告白。

「私はもともとゴミ屋敷出身なので、そこのギャップというか感じちゃってて」と明かすと「『どういうところが好きなの？』って聞いたら『動物みたいでかわいいね』って。ペットみたいに。靴下とか履かせてくれたりとか。あまりにも（夫との）ギャップがすごいんで、将来、子供を授かった時に親を見て、どっちについていったらいいのかな？って不安は高いと思います」と話していた。

事前に番組の公式Ｘで「あの人が結婚を初告白します」と予告していた同番組では、２０２３年にタレント・新山千春が１４歳年下の２０代一般男性との再婚を発表するなどして話題を呼んでいた。餅田はインスタグラムのプロフィル欄で「１５２ｃｍ／１００ｋｇ」とサイズを公表。ふわふわボディーで一躍、人気者となった。

◆餅田 コシヒカリ（もちだ・こしひかり） １９９４年４月１８日、宮城県生まれの３１歳。男女のお笑いコンビ「棚からブタもち」でデビューも解散。モノマネ芸人として活躍する一方で小野島徹と「駆け抜けて軽トラ」を結成するも、２５年に解散。フジテレビ系「とんねるずのみなさんのおかげでした」の「細かすぎて伝わらないモノマネ選手権」での部活ネタや加藤アナらのモノマネで人気者となった。