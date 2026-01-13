特集です。11日行われた都道府県対抗「女子」駅伝で長野県は過去最高の3位に入り、初のメダルを獲得しました。そして、今度の日曜日18日には「男子」の大会が行われます。



去年、史上初の4連覇を達成した「男子」長野県チーム！その全体合宿を取材しました。あの箱根ランナーも5連覇に向けて、燃えています



箱根駅伝実況

「各校の自慢のエースが花の2区にスタートしていきました。まずその先頭が、東海大学のキャプテン花岡寿哉4年生！」





正月2日に箱根路を駆け抜けた、白馬村出身で東海大学の花岡寿哉選手…。その3日後には、千葉県で走っていました。Q箱根の疲れはもう大丈夫ですか？花岡選手「いや、まだ、あるはありますね」中学生の時、東海大学が優勝したのを見て、箱根駅伝が目標になったという花岡選手。4年生、最後の箱根を終えて。花岡選手「憧れてたユニフォームを着て、憧れの舞台の、みんなが憧れるような自分も憧れてた花の2区ってところを走れて、本当に幸せだったなと思います」まだ疲れが残る体で参加していたのが、都道府県対抗駅伝に向けた、長野県チームの合宿です。去年の都道府県対抗駅伝実況「史上初、長野4連覇達成！速報タイム2時間16分55秒」広島を舞台に、中学生から社会人まで、7人で襷をつなぐ、全国都道府県対抗 男子駅伝。中学生2区間、高校生が3区間、そして、大学生以上の一般が2つの区間を走ります。長野県はこれまでに優勝11回を誇り、去年は史上初の4連覇という快挙を成し遂げました。毎年、本番を前に、普段、別々に活動する代表候補の選手たちが集まり、佐久長聖高校の駅伝部と合同で合宿を行っています。長野県チームを率いるのは、佐久長聖の監督でもある高見澤勝さん。高見澤監督「こういった中学生、高校生、一般が集まる合宿も主催してくださっておりますので、他の都道府県じゃ、もうまずないことだと思います。中学生、高校生合同でやる都道府県あったとしても、一般まで一緒にやるような都道府県はまずないと思いますので、そういったチームとしての一体感、それが長野県の強さにあるんじゃないかなという風にも思っております」首都圏の大学生も参加しやすく、気候も温暖な千葉県富津市で、世代に応じたそれぞれの練習メニューをこなします。「2区のイメージが、今年ちょっと混雑した中でもらう可能性がある。そんなスタートになる、バタバタしながら出ても自分の走りができる。そんなところを今日の試しをしてもらいたいなと。やっぱり何度も言いますが、上がりたい最後。勢いをもって渡すことが次のつながりになるので、最後ぐっと上げて出し切って終われる、そんな3kmをイメージして走ってもらいたいなと思います」中学生はこの日、本番と同じ3キロのタイムを1人ずつ計測。合宿に参加した6人の中から2人が、中学生区間を任されます。高校生は全員が佐久長聖の選手。7区間中3つの区間を高校生が担うため、彼らの活躍が欠かせません。そして、2年連続で長野県チームのキャプテンを務めるのは駒ヶ根出身の伊藤大志選手。去年は早稲田大学で駅伝主将を務めた、頼れる存在です。伊藤大志キャプテン「胸郭、胸の骨わかる？ここ、肋骨とかここら辺の骨を広げると息がしやすくなる呼吸がしやすくなる」現在 実業団1年目の伊藤選手。中学生の頃から、これまで4回都道府県駅伝を走り、去年は4連覇のゴールテープを切りました。伊藤キャプテン「1月3日まで箱根駅伝とかニューイヤー駅伝頑張って1月4日、合宿、みんなは休んでても俺らは長野県の合宿にっていうのも今年も帰ってこれた頑張れるぞっていう気持ちは確実に駅伝に向けてのモチベーションにはつながるのかなっていうふうに思います。まず長野県の男子駅伝チームは常に優勝を目指すチームですので今年はもう5連覇と12回目の優勝を目指そうという合言葉でやっております」今回、初めて都道府県駅伝を走る予定の花岡選手ですが、実は、合宿に参加するのは4回目。コロナ禍で大会が中止になったり、調子がうまく合わなかったりで、これまで1度も、本番を走れずにいました。花岡選手「都道府県対抗駅伝に対する思いはたぶんどの誰よりも一番強く思ってる自信があるので今回こそは走って長野県の5連覇に貢献する走りがしたいなと思ってます」伊藤キャプテン「去年まではどうしても中高生頼りというか中高生の後輩たちがすごい頑張ってくれて最後に花を持たせてもらったっていうような気持ちでいるんですけれども今年は逆に中高生と花岡を勝たしてあげたいかなというふうに思ってます」先輩に憧れた中学生が大人になって、今度は後輩を育てる。そんな伝統が引き継がれているのが長野県チームです。自身も、かつては選手として走っていた高見澤監督。今回が初参加となる箱根ランナー・花岡選手には、ある特別な思いを込めてエールを送ります。高見澤監督「今年はアンカーのほうを予定しておるんですけど、実は花岡君の高校の恩師が帯刀先生でして、ミスター長野と呼ばれてたんですけど、帯刀先生もアンカーでゴールテープを2度切ってますんで、花岡君には帯刀先生を越えろと強く言いたいかなという風に思ってます」駅伝王国長野、伝統のタスキが今年もつながっていきます。今年で31回の大会で、長野県は11回優勝していてダントツ（2位の兵庫は5回）■都道府県対抗男子駅伝は1月18日、広島市平和記念公園前発着