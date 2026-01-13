Î©Ì±¡¢ÈæÎã¤ÇÌîÅÞÅý°ìÌ¾Êí¹½ÁÛ¡¡ÃæÆ»ÀªÎÏ·ë½¸ÁÀ¤¤¡¢¸øÌÀÇ°Æ¬
¡¡Î©·ûÌ±¼çÅÞÆâ¤Ç¡¢½°±¡Áª¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁªµó¶¨ÎÏ¤Ç¤¤ëÌîÅÞ¤È¿·¤¿¤ËÀ¯¼£ÃÄÂÎ¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢ÈæÎãÂåÉ½¤Î¸õÊä¼Ô¤òÆ±¤¸Ì¾Êí¤ËÅÐºÜ¤¹¤ë¡ÖÅý°ìÌ¾Êí¡×Êý¼°¤ÇÎ×¤à¹½ÁÛ¤¬Éâ¾å¤·¤¿¡£Ï¢·È¤ò¿¼¤á¤ë¸øÌÀÅÞ¤¬Ç°Æ¬¤Ë¤¢¤ê¡¢ÃæÆ»ÀªÎÏ¤ò·ë½¸¤·¤ÆÍ¿ÅÞ¤ËÂÐ¹³¤¹¤ë¤³¤È¤òÁÀ¤¦¡£Ê£¿ô¤Î´Ø·¸¼Ô¤¬13ÆüÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Î©Ì±¤Ï13Æü¤Î¾ïÇ¤´´»ö²ñ¤Ç½°±¡ÁªÂÐ±þ¤ò¶¨µÄ¡£´´Éô¤¬ÌîÅÞ´Ö¤ÎÁªµó¶¨ÎÏ¤ÎÁªÂò»è¤È¤·¤Æ¡¢Åý°ìÌ¾ÊíÊý¼°¤òÄó¼¨¤·¡¢½ÐÀÊ¼Ô¤«¤é»¿Æ±¤¹¤ë°Õ¸«¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£½ÐÀÊ¼Ô¤Î°ì¿Í¤Ï¼èºà¤Ë¡ÖÌÜÉ¸¤È¤·¤ÆÌÜ»Ø¤¹¤È¤Î°ÌÃÖÉÕ¤±¤À¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Î©Ì±¤Ï¸øÌÀ¤È¤ÎÁªµó¶¨ÎÏ¤ò¿Ê¤á¤ë¤¿¤á¡¢ÅÞÅÔÆ»ÉÜ¸©Ï¢¤Ë¡¢¸øÌÀ¤ÎÃÏÊýÁÈ¿¥¤ä¹ñ²ñµÄ°÷¡¢»Ù»ýÊìÂÎ¤ÎÁÏ²Á³Ø²ñ´´Éô¤é¤Ø¤ÎÌÌÃÌ¤ò¿½¤·Æþ¤ì¡¢¶¨ÎÏ¤òÍ×ÀÁ¤¹¤ë¤è¤¦ÄÌÃÎ¤·¤¿¡£
¡¡Î©Ì±¤ÎÌîÅÄ²ÂÉ§ÂåÉ½¤Ï¾ïÇ¤´´»ö²ñ¤Ç¡¢12Æü¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¸øÌÀ¤ÎÀÆÆ£Å´É×ÂåÉ½¤È¤Î²ñÃÌ¤Ç¡¢ÄÌ¾ï¹ñ²ñËÁÆ¬¤Î½°±¡²ò»¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÂçµÁ¤¬¤Ê¤¤¤È¤Î¶¦ÄÌÇ§¼±¤Ë»ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£Î©Ì±¤Î°Â½»½ß´´»öÄ¹¤Ï²ñ¸«¤Ç¡¢¸øÌÀ¤ËÂÇ¿Ç¤·¤¿Áªµó¶èÄ´À°¤Ë´Ø¤·¡ÖºÇÂç¸Â¸ú²Ì¤Î¤¢¤ëÂÐ±þ¤ò¶ñÂÎÅª¤Ë¼¨¤¹¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£