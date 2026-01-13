俳優の小泉孝太郎（47）が13日放送のテレビ朝日系「孝太郎＆ちさ子プラチナファミリー 華麗なる一家をのぞき見」（後7・00）に出演。格好良さが忘れられない芸能人を明かした。

小泉は偉人で憧れる人はいるか？と聞かれると「偉人っていうと違うんですけど」としながらも「今まで出会ってきた中で凄く大事にしているんですね。実際に会った方」と言い、「僕は、本当にいかりや長介さんにかわいがってもらった」と、2004年に死去した「ザ・ドリフターズ」のいかりや長介さん（享年72）の名を挙げた。

共演のバイオリニスト・高嶋ちさ子が「そうなの!?」と驚くと「もう本当に…晩年のいかりやさんですよ。その時、事務所の大先輩だったんです。僕はド新人で。忘れられないですね。あの格好良さは。本当に朝まで一緒にお酒とか。台本の読み方だったりとか。だから役者としてもなんて素敵なんだろう。いかりや長介さんとしても、なんて人間味が、ぬくもりがいつもある方だったんで…」と懐かしそうに振り返った。

だが、「晩年のいかりやさんだったんで、ドリフターズの志村さん、加藤さんからは“本当に孝太郎くんは、晩年の長さんでよかったね”と。“俺たちはぶん殴ってやりたいんだよ”って」と言い笑っていた。