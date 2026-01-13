フリーアナウンサーの久米宏さんが、1月1日に肺がんのため死去していたことが分かった。享年81。

久米さんは、『ぴったしカン・カン』『ザ・ベストテン』（ともにTBS系）、『ニュースステーション』（テレビ朝日系）など、数々の伝説的な番組を担当。テレビ業界の常識や前提を覆し、革新的な手法で番組を作り上げていった久米さんはしばしば、“テレビを変えた男”と称される。いったい彼は、どのように番組作りに携わり、名番組を生み出していたのだろうか。

久米宏さん（写真＝オフィス・トゥー・ワン提供）

◆◆◆

就活時はTBSとニッポン放送の2社を受験

――長年メディアの第一線で活躍されてきた久米さんのキャリアのスタートは、TBSへの入社だったそうですね。

久米宏さん（以下、久米） 僕が就職活動をしていた当時は、大学の「就職部」を通して企業に応募しなければいけませんでした。奇跡的に卒業できた程にひどい成績だった僕は、どこに応募しても学内選考を通過できなかった。

そんなとき、ラジオの深夜放送でアナウンサー試験のお知らせを耳にしたんです。「成績問わず」「27歳まで応募可」と非常に緩い条件だったから、「物は試しだ」とTBSとニッポン放送の2社を受験しました。

――ニッポン放送ではなく、TBSに入社した経緯は？

久米 ニッポン放送の面接当日に寝坊したんです。本社のある地下鉄日比谷駅の階段を走って駆け上がったのですが、結局15分ほど遅刻してしまって。面接官から、「放送局の試験に遅刻するとは、どういうことか分かるね？」と聞かれ、「一応分かります」と答えたら即不採用となりました。

この時点で僕に残されたのはTBSのみだったので、寝坊や遅刻に気をつけて受験したら採用されたという経緯ですね。ただ正直、受かるとは全く思っていませんでした。

ラジオは「聞くもの」、テレビは「見るもの」だと思っていた

――なぜ受からないと思っていたのでしょうか。

久米 試験日には、TBSのある赤坂見附駅が受験生で埋まるほど、アナウンサーを志す人は多くいました。周りの受験生は、小さい頃から話し方の訓練を重ね、高校や大学では放送研究会に所属しているような人たちばかり。

一方で学生時代の僕は、勉強そっちのけで演劇とアルバイトに明け暮れていた。そんな中で採用されるのは、宝くじを当てるより難しいと思っていました。

それに小さい頃からテレビやラジオは大好きでしたが、ラジオは「聞くもの」、テレビは「見るもの」だと思っていました。まさか自分が“こっち側”に来るとは考えていなかったですね。

吐き気、栄養失調、結核…入社3ヶ月目頃から体調不良に

――受け手側から送り手側になることに、緊張や戸惑いはありましたか。

久米 最初は緊張しました。そのストレスからか、入社してすぐに体調を崩してしまって。

――詳しく聞かせていただけますか。

久米 まず入社3ヶ月目頃から、通勤電車に乗ると気持ち悪くなってしまって。電車のドアが閉まる音で嘔吐しそうになるんです。1駅乗ったら降りて、ホームのベンチで休んで少し落ち着いたら、また1駅乗る。シャクトリムシのようにノロノロ移動するから、通勤にとても時間がかかってしまいました。

それから「気持ち悪くなるのは、朝ごはんを食べるからだ」と思い、朝食を抜くようにしたんです。それでも体調が戻らないから、昼も食べなくなって。「吐き気が収まってきた」と思ったら今度は、恐らく栄養失調でしょう、結核にかかってしまいました。

当然人前で話すアナウンサーの仕事はできず、電話番の仕事ばかり。当時は、「人生終わった」と思っていました。今、思い出すだけでも胃が痛くなります。

番組チェックをしながら「話し方は無数にある」と気づく

――しかしその後、人気アナウンサーとして長年業界の第一線で活躍することになります。どのようにしてその時期を乗り越えたのでしょうか。

久米 今振り返ると、ひたすら先輩アナウンサーの話し方を分析していたのが良かったのかもしれません。電話番をしているとき、先輩が出演しているラジオやテレビ番組をチェックして、報告書にまとめる仕事を任されたんです。会社としても、「久米に何か仕事を与えないといけない」と思っていたのでしょうね。

報告書にまとめるのは先輩の番組ばかりだから、悪口は書けない（笑）。でも、提出するからには、「よく聞いているな」「よく考えているな」と思われたい。「僕にしか気づけないことを見つけよう」と意気込んで各番組をチェックしていました。

――何か気づいたことはありましたか？

久米 アナウンサーの話し方には、“お手本”とされているものがあります。先輩たちはそれに則って話している。でも、どれだけ意識しても、一人ひとり違いが出ます。その違いが分かるようになったことで、「話し方は無数にある」「アナウンサーの話し方次第で、テレビやラジオはもっと面白くなる」と思うようになりました。

「まるで“お経”のようだ」少年時代に感じていたアナウンサーの話し方への違和感

――久米さんといえば、独自のスタイルでアナウンサーとしてのキャリアを切り拓いていった印象があります。それは、そのときの経験が活きているからでしょうか。

久米 そうですね。あとは、小さい頃からラジオ少年だったことも影響していると思います。僕が子どものときは、ラジオの野球やスポーツ中継、クイズ番組が面白かったんですよ。でも、番組の合間に入る、アナウンサーが伝えるお知らせやニュースを面白いと感じたことはなかった。

子どもだから、内容が理解できずにつまらなかったのもありますが、それ以上に、どのアナウンサーも同じように淡々と話していて、まるで“お経”のようだと思っていました。

――当時のアナウンサーの話し方に違和感を抱いていたのですね。

久米 幼いながらに「もっと面白く話すことはできないのだろうか」と考えていたのでしょう。その頃はまさか、自分が当事者になるとは思っていませんでしたが。

『ぴったしカン・カン』で生放送の魅力に取り憑かれた

――「自分らしい話し方」を追求した結果、次々と人気番組に抜擢されます。その中でも、平均視聴率20％を超える歌番組『ザ・ベストテン』の司会に抜擢されたことは、大きな転機になったのではないでしょうか。

久米 『ザ・ベストテン』の司会の相手は黒柳徹子さん。しかも、僕の好きな生放送と聞いたら、断る手はありませんでした。オファーを受けて「イエス」といったときから、大袈裟に言うと僕の人生が変わりました。

――その他にも、『ぴったしカン・カン』や『ニュースステーション』など、久米さんが司会を務める番組は生放送が多かったように思います。

久米 生放送の魅力に取り憑かれたのは、『ぴったしカン・カン』の影響が大きいですね。

『ぴったしカン・カン』では、生放送と収録を交互に行っていました。でも、企画・構成を務める萩本欽一さんのこだわりで、録画の編集は一切しなかった。とにかく「生」を貫いたんです。そこで生まれる失敗や緊張感が、すごく面白いんですよ。

――『ザ・ベストテン』も、失敗と緊張感が魅力の番組だったと。

久米 司会者はもちろん、歌手も緊張しますからね。ほとんどの歌手の方が、インタビューを歌の後にして欲しいと言っていました。

歌う前のインタビューは出演者からは嫌がられるのですが、そうすることで、普段見られないスターたちの失敗や緊張する姿がテレビに映し出されるんです。それが視聴者には魅力的だったのだと思います。

「たけしさんは生放送中にズボンを脱ぎ始めて…」今では考えられない『ザ・ベストテン』のハプニング

――印象に残っている失敗はありますか？

久米 まず、『ザ・ベストテン』には失敗のない回がないんですけれども。あえて言うなら、ゲストにビートたけしさんが来たときですかね。

黒柳さんが「たけしさん、生放送だから絶対に脱いじゃダメですよ」と、本番前に釘を刺したんです。それなのにたけしさんは生放送中にズボンを脱ぎ始めて……。カメラからは外れた位置でしたが、僕と黒柳さんからははっきり見えていました。2人して「ギャー！」と叫んでしまって。やることが悪辣でしょ（笑）。

――失敗とは異なりますが、『ザ・ベストテン』は新幹線の中で歌唱したり、飛行機を降りながら登場したりといった、今では考えられないような演出でも注目を集めていました。

久米 新幹線中継は「ベストテンの名物」でしたね。中森明菜さんに新幹線の車内で『十戒』を歌ってもらったこともありました。あのとき、明菜さんに出演交渉したら、「その時間は新幹線で移動中だ」と言うので、車内で歌わせてもらえるよう国鉄に許可を取ったんです。

飛行機から登場してもらったのは、松田聖子さん。タラップから降りてくる場面を登場シーンにしたかったのですが、想定よりも早く飛行機が到着しそうだったので、機長に誘導路をゆっくり走ってもらって、時間を稼ぎました。どちらも、今のテレビでは考えられない演出です。

『久米宏のTVスクランブル』からテレビの企画に携わるようになった

――『ザ・ベストテン』を卒業したあと、18年半メインキャスターを務めた『ニュースステーション』では、久米さん自身も数多くの企画に携わったそうですね。企画に携わるきっかけはなんだったのでしょう。

久米 テレビの企画に携わるようになったのは、『ザ・ベストテン』と並行して出演していた『久米宏のTVスクランブル』からです。僕と同年代ながら、すでに芸人として絶大な人気を誇っていた横山やすしさんと一緒にメインパーソナリティを務めました。

やすしさんは、酔った状態で番組出演するような破天荒な方でした。そんな方と生放送をしたら、どんな事になるのか。考えるだけでも楽しかったですね。

ただ、企画という仕事の面白さを知ったのはもっと前。TBSに入社して4年目に中継リポーターを担当した、『永六輔の土曜ワイドラジオTokyo』がきっかけです。

――その頃は、どのように企画を立てていたのでしょうか。

久米 企画の内容は、何でもいいんです。ラジオでヌード中継をして、声だけで本当に裸かどうかリスナーに伝える、なんて企画をしたこともあります（笑）。とにかく数分で、声だけで面白さが伝わるものを考えなければいけないから、すごく難しい。でも、それも含めて楽しかったですね。

