サッカースペイン１部リーグ、レアル・マドリードのシャビアロンソ監督が１２日、「双方合意のうえで」現職を去った。

シャビアロンソ監督がチームを去ることになったのを受け、同チームのエースでフランス代表のＦＷキリアン・エムバペが自身のソーシャルネットワークで惜別のメッセージを送った。

エムバペは「初日から僕を信頼してくれてありがとう。あなたのことははっきりしたアイディアを持ち、サッカーのことをとても良く知っている監督として記憶に残り続ける。あなたの新しい時代に多くの幸運が伴うことを祈っている」と綴った。

このほかトルコ代表ＭＦアルダ・ギュレル、スペイン代表ＤＦディーン・ハイセンら多くの所属選手がこれまでの指揮官にお別れのメッセージを送っている。一方でイングランド代表ＤＦアレクサンダー・アーノルド、ブラジル代表のＤＦミリトン、ＦＷビニシウス、フランス代表ＤＦフェルラン・メンディ、イングランド代表のＭＦジュード・ベリンガム、アルゼンチン代表ＭＦフランコ・マスタントゥオーノ、そして現在モロッコ代表としてアフリカ杯に参加しているＭＦブラヒム・ディアスの計７選手はこの件について発言していない。