犬にとっての「NGスキンシップ」5つ

1.頭を上から急になでる

人間にとっては親愛の情を込めた動作ですが、犬にとって頭の上から手が迫ってくる動きは、大きな恐怖を感じる原因になります。視界を遮られるだけでなく、野生時代の名残で「上から襲われる」という本能的な警戒心を抱かせてしまうからです。

特に初対面の犬や臆病な性格の子に対して、いきなり頭に手を伸ばすと、身を守るために噛みついてしまうトラブルにもつながりかねません。まずは手の甲を鼻先に近づけてにおいを嗅いでもらい、安心させてから、横や下から優しく触れるようにしましょう。

2.無理やり抱きしめる

愛犬を抱きしめて密着するのは、飼い主にとって至福の時間ですが、犬にとっては「動けない状態」を強いられるストレスの多い行為です。

犬は本来、危機を感じたときにすぐに逃げ出せる状態を好みます。そのため、両腕でぎゅっと包囲されると、自由を奪われたと感じてパニックになったり、不快感を示したりすることがあります。

顔を背けたり、白目が見えるほど目を大きく開いたりしているときは「嫌だ」のサインです。愛犬から寄り添ってきたときに、軽く寄り添い返す程度の距離感を保つのが理想的です。

3.しっぽや足を触る

犬のしっぽや足先は、神経が集中している非常に敏感な部位です。しっぽは感情を表す大切な器官であり、足先は地面の情報を感知したり敵から逃げたりするために欠かせない場所です。そのため、本能的にこれらの場所を触られるのを嫌がる犬は少なくありません。

子供が面白がってしっぽを引っ張ったり、無理に前足をつかんだりすると、犬は強い不快感と不信感を抱きます。お手などのしつけで足に触れる必要がある場合は、おやつを使いながら「触られても怖くない」と少しずつ慣らしていく配慮が求められます。

4.寝ている時に触る

気持ちよさそうに眠っている愛犬を見ると、つい触りたくなってしまいますが、これは大きなNG行為です。睡眠中の犬を突然触って驚かせると、反射的に攻撃的な行動をしてしまうことがあります。

深い眠りを妨げられることは、体力の回復を遅らせるだけでなく、精神的なストレス蓄積にもつながります。「家の中にいても安心できない」と思わせてしまうと、犬との信頼関係が崩れる原因にもなるので注意しましょう。

寝ているときはそっとしておき、愛犬が自ら目を覚まして動き出すまで待つのが、飼い主としてのマナーです。

5.高いところから飛び降りさせる

ソファやベッドなど、高い場所からの飛び降りは、犬の関節や骨に想像以上の衝撃を与えます。特にトイプードルやダックスフンド、コーギーなどは、足腰への負担が致命的な怪我につながりやすく、骨折したり椎間板ヘルニアを発症するリスクが非常に高いです。

一度のジャンプで平気そうに見えても、そのダメージは着実に蓄積されています。「若いから大丈夫」と過信せず、段差がある場所にはスロープやステップを設置し、できるだけ自力で飛び降りをさせない環境を整えることが、愛犬の健康寿命を延ばす鍵となります。

体に負担がかかる！やってはいけない抱っこ法

犬を抱っこする際、人間の赤ちゃんのように脇の下に手を入れて垂直に持ち上げる「たて抱っこ」は絶対に避けましょう。この姿勢は犬の背骨や腰に無理な力がかかり、椎間板ヘルニアの原因になります。

また、足をぶらぶらさせた不安定な状態も、肩の関節を痛める要因です。正しい抱っこは、一方の腕を前足の付け根に通し、もう一方の腕で後ろ足とお尻をしっかり支えて、地面と体が水平になるように密着させる「横抱き」です。

飼い主の体に引き寄せて安定させることで、犬も安心して身を委ねることができます。

愛犬が喜ぶ「正しい接し方」のポイント

犬に好かれるスキンシップの鉄則は、常に「犬のペース」に合わせることです。まずは飼い主のにおいを嗅がせて安心感を与え、自分から近づいてくるのを待ちましょう。

なでるときは、「あごの下」「耳の後ろ」「胸元」などが喜ばれやすいポイントです。また、長時間しつこくなで続けるのではなく、数秒なでて一度手を離し、犬が「もっとやって」と催促してくるか確認するのも良い方法です。

愛犬の表情やしっぽの動きをよく観察し、リラックスしている様子を見極めながら触れ合いましょう。

まとめ

愛犬との幸せな生活には、正しいスキンシップが欠かせません。良かれと思ってした行動が、実は犬に恐怖や痛みを与えていないか、常に相手の立場で考えることが大切です。

無理強いをせず、犬がリラックスできる触り方を心がけることで、深い信頼関係が築けます。愛犬のサインを見逃さず、心と体に優しい接し方を続けていきましょう。

(獣医師監修：葛野宗)