寝不足が続いているという飼い主さん。ベッドルームにカメラを設置してみると、そこに『明確な原因』が捉えられることとなり…。

これは眠れない！思わず笑顔になるまさかの光景は記事執筆時点で81.8万回を超えて表示されており、2.1万件のいいねが寄せられることとなりました。

【動画：『最近寝不足が続いている』と思ったので、カメラを設置してみた結果→深夜に犬が…『まさかの原因』】

寝不足が続いている飼い主→カメラを設置してみた結果

Xアカウント『@mocosuke1106』に投稿されたのは、飼い主さんが就寝中のベッドルームに設置されたカメラが捉えた光景。

近頃、寝不足気味だという飼い主さん。その原因を捉えるために、就寝時のベッドルームで

撮影されたのだといいます。

まさかの原因が話題に

掛け布団を肩までかぶって眠ろうとしている飼い主さん、その上にずっしりと乗っていたというのは…コーギー「りくまる（麗空丸）」くん。

なぜか飼い主さんのお腹辺りに全身で乗りかかり、真剣な表情でホリホリを開始し始めたというのです。その動きはどんどん激しくなり…飼い主さんも毛布や掛け布団を取られまいと必死に抵抗していた模様。

しかし、対してりくまるくんの表情はあまりにも楽しそうで、ホリホリは加速するばかり。飼い主さん曰く、この動画には映っていないものの、兄コーギー「もこすけ」くんまでもがホリホリに参加されるのだそうで、安眠…とはなかなかいかないのだとか。

お布団に穴が空いてしまうのでは…？と心配になりそうなほどの勢い、とはいえ叱るに叱れないあまりにも楽しそうなお姿…りくまるくんのわんぱくなお姿は多くの人々を笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「りっくん夜行性？ｗ」「こりゃ寝れん」「最高な寝不足理由」「元気な子！」「地球の裏側目指してる？」など多くのコメントが寄せられています。

仲良しコーギー兄弟の雪国暮らしが大人気

2022年2月4日生まれのりくまるくんには、2020年7月4日生まれの兄コーギー「もこすけ」くんというお兄ちゃんの存在も。雪国で暮らすりくまるくんともこすけくんの体力はまさに底なし、あまりのタフさに飼い主さんをも驚かされてしまうほどなのだそう。

たっぷりのお散歩や雪遊びを楽しんだ後であっても、就寝前にホリホリ活動に励むというりくまるくんともこすけくん。賑やかで微笑ましいその日常は、日々多くの人々にコーギーの魅力を発信し続けています。

