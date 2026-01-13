上品さと洒落感を足元にもたらすルームシューズ「SP-1781TCM」。手掛けたのはあのスニーカー界の雄でした

自宅に到着してビジネスシューズを脱いでほっと一息。靴下だったり裸足になったりと開放感はあるものの、汗や汚れがそのまま床に付着していささか不衛生な状態に…。そこで導入したいのがルームシューズ。衛生的なうえ足音の軽減にもつながり、意外とその利便性が再注目されています。

そんななか、広島発のスニーカーブランドSPINGLE（スピングル）より登場したのが「SP-1781TCM」（1万1000円）。上野・アメ横に店舗を構えるインディペンデントスニーカーリテーラー「mita sneakers（ミタスニーカーズ）」の国井栄之氏をディレクターに迎え、既存モデル「SP-1781」をよりスタイリッシュにアップデート。使いやすいのはもちろん、その粋さにスッと背筋も伸びる1足に仕上がっています。

ベースとなる「SP-1781」はバブーシュタイプのルームシューズ。踵を踏めばスリッポン風に履ける2WAY仕様となっています。新作「SP-1781TCM」ではアッパーに柔らかなカウレザーを採用。ツヤっとした質感は自宅でのリラックスタイムを上質な時間にしてくれるはず。

室内で使用できるのはもちろん、災害大国日本だからこそのこだわりもそのまま既存モデルより踏襲。1100ニュートン以上の踏み抜き防止性能を誇るZERO HAZARD INSOLE2を中敷に使用することで、もしもの際はそのまま外へ。迅速に避難できます。

釘やガラスの破片など鋭利なものの踏み抜きを防いでくれるため、避難時の足元をしっかり守ってくれます。自宅での画鋲やふいに落とした針を踏んでしまっても安心です。

また、絶縁素材でもあるため感電対策にも。クッション性も抜群なうえ、屈曲性にも優れた特殊繊維素材のため鉄板入りでなくとも安全性を担保します。

新たな変更点もご紹介。インソール表面の踵部分に大きく描かれたL・Rにご注目を。蓄光プリントで夜間での視認性を配慮しています。右左を間違えると想像以上に動きが制限されるもの。災害時はもちろん、日常でもスッと履けるのは想像以上に嬉しいポイントです。

なお、今回の限定モデルには極薄フィルム素材Dyneema Composite Fabric製のマーケットバッグが付属します。薄くて軽い世界最強クラスの繊維を用いているのでちょっとやそっとでは破れず、おまけに防水性も高いので日常使い・防災用品としても優秀。日常・非日常と両方で活用できる「SP-1781TCM」は現在「mita sneakers」、「SPINGLE 銀座」、SPINGLE 公式オンラインショップで取り扱い中です。

