年をまたいでも続くコメの高値。スーパーでの5キロあたりの平均価格は4416円となり、過去最高を更新しました。一方で、コメの値段が下がるとの見方も。多くの在庫を抱える集荷業者からは暴落を懸念する声が上がっています。



（リポート）

「コメの高止まりが続いています。こちらのスーパーでは新之助が5900円、そして魚沼産コシヒカリは6000円を超えています」





新潟市西区のスーパーでは年が明けてもコメの高値が続いていました。〈買い物客〉「やっぱりコシヒカリかなとは思うんだけど、初めて値段でつられてこしいぶきにしました」「正直(家計を)圧迫しているんだろなとは思うけど見ないようにはしています」店側も頭を悩ませていました。〈いちまん 高井栄二朗店主〉「感覚としては やっぱり4000円台は高い、売れ行きも鈍くなるので」スーパーのコメの価格は1月4日までの1週間の平均が5キロあたり4416円と過去最高となりました。秋以降、高止まりが続いています。いま懸念されているのが在庫が増える「コメ余り」です。〈JA新潟中央会 伊藤能徳会長〉「25年産は非常にいま出荷が鈍化しています。卸・集荷業者は3月の決算時を迎えると、皆さん安く出すのではないか」集荷競争が起きていた去年秋。多くの集荷業者は生産者から高い価格でコメを買い取らざるを得ない状況がありました。倉庫に積み上げられたコメ。〈高橋屋商店 阿部潤社長〉「(在庫が)例年の倍近くあると思います。この倉庫は前と後ろで半分に区切られているが、(本来は)前の方はもうすっからかんになっているはずなんですけどね」西蒲区でコメの集荷や販売を行う高橋屋商店です。取り引き先からもコメの状況に関する問い合わせが相次いでいるといいます。〈高橋屋商店 阿部潤社長〉「どこも在庫がパンパンなので動かせないんですよね…」去年10月の取材当時も多くのコメが積まれていた倉庫。年が明けてもほとんど流通に回らず例年の倍となる在庫を抱えています。〈高橋屋商店 阿部潤社長〉「少し笑えないぐらいの量のコメが余るんじゃないかという。いま残っているコメが暴落してしまったら、3000万～4000万の損害が出ますね」なぜコメ余りが起きているのか？阿部社長は備蓄米が大量に放出され、さらに買い戻し期限が原則1年以内から5年以内に延長された経緯などが流通の混乱を招いていると指摘します。〈高橋屋商店 阿部潤社長〉「米価がどこまで落ちるのかというところを深刻に国は受け止めていただいて、これから生産者が安心して本年産の作付けを行えるような ある程度道筋を示してほしいと思っています」コメ余りの裏で価格高騰によるコメ離れも。〈買い物客〉「買うのにためらう」「去年よりも1000円値段が上がってるので、ちょっと厳しい」関係者が危機感を増すコメ余りと価格の暴落。混乱が続くなか春には次の田植えが始まります。