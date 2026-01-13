24歳のアルバイト学生が 5年間、毎月5000円を純金積立したらどうなった？
All Aboutが実施している積立投資に関するアンケートに、2025年10月14日に回答のあった、兵庫県に住む24歳女性の取り組みを見ていきます。
▼家族構成
本人、両親、弟2人
▼金融資産
年収：50万円
預貯金：20万円、リスク資産：83万円
▼リスク資産の内訳
・純金積立：83万円
▼積立投資実績
（※商品名の詳細が不明なものも原文ママ記載）
・純金積立：2020年から
2020年から、「月5000円」で純金積立を始めたという今回の投稿者。
投稿のあった2025年10月時点の運用実績は、「元本33万円→評価額83万円」と順調に利益が出ている様子です。
途中「コロナ禍の影響でアルバイトの給料が減った時は、積み立てをやめようか迷った」そうですが、それでも「コツコツと続けたところ、元本割れを起こすこともなく、平均年率15％前後で上昇」してきたとのこと。
資産の使い道については、「卒業旅行の際に一部を引き出す予定」としており、学生生活の集大成として活用することを考えているようです。
「余力がある時は、アルバイトで得た収入から貯金に回すようになった。その結果、積み立てとは別に20万円ほど貯めることができた」と、積立投資をきっかけに、資産全体にもよい影響があったことを明かしています。
最後に、今後も「収入の1割は積立投資に回しつつ、収入が上がればその分、割合を増やしていく予定」と語られていました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
※特定銘柄について、投資の勧誘を目的としたものではございません。資産運用、投資はリスクを伴います。投資に関する最終判断は、御自身の責任でお願いします
(文:あるじゃん 編集部)
年収50万円・24歳アルバイト学生の積立投資の取り組みと運用成績は?今回は兵庫県に住む24歳女性の資産運用エピソードを見ていきます。
▼家族構成
本人、両親、弟2人
▼金融資産
年収：50万円
預貯金：20万円、リスク資産：83万円
・純金積立：83万円
▼積立投資実績
（※商品名の詳細が不明なものも原文ママ記載）
・純金積立：2020年から
2020年から、「月5000円」で純金積立を始めたという今回の投稿者。
投稿のあった2025年10月時点の運用実績は、「元本33万円→評価額83万円」と順調に利益が出ている様子です。
途中「コロナ禍の影響でアルバイトの給料が減った時は、積み立てをやめようか迷った」そうですが、それでも「コツコツと続けたところ、元本割れを起こすこともなく、平均年率15％前後で上昇」してきたとのこと。
資産の使い道については、「卒業旅行の際に一部を引き出す予定」としており、学生生活の集大成として活用することを考えているようです。
「積立投資をきっかけに貯金もできるようになった」積立投資を始めたことで「社会情勢にも目を向けるようになったし、お金を貯める習慣がついた」と投稿者。
「余力がある時は、アルバイトで得た収入から貯金に回すようになった。その結果、積み立てとは別に20万円ほど貯めることができた」と、積立投資をきっかけに、資産全体にもよい影響があったことを明かしています。
最後に、今後も「収入の1割は積立投資に回しつつ、収入が上がればその分、割合を増やしていく予定」と語られていました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
※特定銘柄について、投資の勧誘を目的としたものではございません。資産運用、投資はリスクを伴います。投資に関する最終判断は、御自身の責任でお願いします
(文:あるじゃん 編集部)