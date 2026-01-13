「パパの顔最高」人気芸人、娘と共に箱根駅伝を観戦！ 「もう何も言えねぇ、涙出る〜〜！」「可愛い」
お笑いコンビ・アンタッチャブルの柴田英嗣さんは1月11日、自身のInstagramを更新。親子ショットを公開しました。
【写真】お笑い芸人＆娘とのツーショット
ファンからは、「柴田さんのお子さん、可愛い」「きゅーーん 赤ちゃん」「お子ちゃまとの写真素敵」「パパしばさん素敵です」「英才教育！将来が楽しみ」「パパの顔最高」「可愛い後ろ姿」「きゃわ〜〜〜ッ！もう何も言えねぇ、涙出る〜〜！」と、絶賛の声が集まりました。
「パパしばさん素敵です」柴田さんは「お正月の一コマ」とつづり、2枚の写真を投稿。寒空の下、沿道で娘を抱くパパショットを披露しています。耳の付いた白いフードをかぶった娘のかわいい後ろ姿と、優しい表情の柴田さんが印象的。「#箱根駅伝を見に行く #少し早いとは思いながら #娘にタスキをつなぐ大変さ大切さを教えてみた #少し早いけど」とハッシュタグを添えて、娘と共に箱根駅伝を見てきたことを報告しています。
相方・山崎弘也さんとのツーショット普段の投稿では仕事のオフショットなどを披露している柴田さん。2025年12月31日の投稿では「良いお年を」とつづり、相方の山崎弘也さんとのツーショットを公開しました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)