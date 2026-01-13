長崎市で能の発表会がおこなわれ、愛好者らが日頃の稽古の成果を披露しました。

10代から研鑽を積み重ねてきた女性は、夢の舞台で師匠と共演を果たしました。

歌や演奏にあわせて演者が舞う、幽玄な世界。

現存する世界最古の歌劇とも言われる「能」です。

長崎市で12日に開かれた発表会では、県の内外から約40人の愛好者が参加し、日頃の成果を披露しました。

はかま姿で物語の見どころだけを演じる「仕舞」から、能面や装束を身につけた本格的な能まで、あわせて43の演目が上演されました。

（観客）

「伝統に裏打ちされて、稽古をたくさん積んだ結果の芸能という感じで素敵ですね」

（観客）

「面がすごくイケメンな感じで、面白かったです」」

（堀田 絵美さん）

「いよーっ、だんだん！！」

とりを飾るのは、紅白の獅子が勇壮に舞う絢爛豪華な演目「石橋(しゃっきょう)」です。

機敏に。そしてダイナミックに。

躍動感のある「赤獅子」を演じるのは、10代から研鑽を積み重ねてきた長崎市の堀田絵美さん。

白獅子の森本哲郎さんと、師弟で共演です。

（森本 哲郎さん）

「ずっと長崎で私も頑張ってきたこと。堀田さんも頑張ってきたこと。いろんなことが重なり合って、きょうの舞台になった」

この日のために、半年前から稽古に励んできた堀田さん。

（堀田 絵美さん）

「獅子が元の獅子の座に戻るというところ。難しいけど、かっこよく決めたい」

牡丹の花に戯れ、元の獅子の座に戻るところも無事成功です。

（堀田 絵美さん）

「緊張しかなくて、頭が真っ白で涙が出そうです。周りの支えてくれた人のおかげで、きょう石橋を舞わせてもらえたので感謝しかない。何とか先生と舞わせてもらったので感無量」

夢の舞台で、見事に舞い切りました。