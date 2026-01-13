いちごのビジュがかわいい！【シャトレーゼ】売り切れる前に食べるべき「季節限定スイーツ」3選
【シャトレーゼ】季節限定のいちごスイーツ3選素材にこだわったスイーツをお手ごろ価格で楽しめる「シャトレーゼ」。今回は、シャトレーゼマニアである筆者が実際に食べて「本当においしい」と感じた、期間限定の「いちごスイーツ」を3品厳選しました。この季節ならではのいちごの味わいは、チェック必須です！
1. 「プレミアム苺フレジェ」626円
最初にご紹介するのは、「プレミアム苺フレジェ」626円（税込）。フレッシュないちごをたっぷり使用した断面が美しくて目をひきます。華やかなビジュアルは手土産にもよろこばれそうです。
ふわふわのスポンジに、甘酸っぱいいちごと上品な甘さのホイップクリームが重なって絶品！ どこを食べてもいちごの甘酸っぱい果肉が味わえるほど、ケーキの中にもたっぷりといちごが入っています。いちごのナパージュが甘酸っぱい味わいをさらにプラスしていてGood。
1個626円という値段は、シャトレーゼの中ではやや高価に感じましたが、食べてみると納得の満足感。フレッシュな旬のいちごを存分に楽しめる、リッチな一品です。
2. 「ホイップクリーム苺プリン」194円
続いて紹介するのは、「ホイップクリーム苺プリン」194円（税込）です。シャトレーゼで人気のプリンシリーズから、今だけ限定のいちご味が登場です。
八ヶ岳高原のしぼりたて牛乳といちごピューレを使用した「いちごミルクプリン」に、甘酸っぱい果肉入りいちごのコンポートとホイップクリームが表面にトッピングされています。
つるんとやわらか食感のいちごミルクプリンに、たっぷりトッピングされたいちごのコンポートがアクセントになっていて、いちご果肉の甘酸っぱさと粒感がふわっと口の中にひろがります。
プリンは甘過ぎずにやさしい味わいで、子どもも食べやすい一品です。
3. 「特撰 大きな苺大福 白餡」194円
最後にご紹介するのは、「特撰 大きな苺大福 白餡」194円（税込）です。大粒のいちごが存在感抜群で、いちご好きにはたまりません。
ピンク色の羽二重もち米の大福生地で、シャトレーゼ自家炊きの白餡を包んだいちご大福。いちごは工場ではなく店舗でトッピングすることで、鮮度の高い仕上がりになっているそうです。
もちもちの大福生地の中には、滑らかでコクのある白餡がぎっしりと詰まっています。大粒ないちごの甘酸っぱさが白餡に負けることないバランスの良さ！ 100円台とは思えない、品のあるぜいたくな味わいを存分に満喫できる季節限定の和菓子です。
いかがでしたか。今回ご紹介した商品は全て「シャトレーゼ」の今しか食べられない季節限定商品です。気になったものがあれば、ぜひお近くの店舗でチェックしてみてください。
※商品の在庫状況は日々変動するため、紹介した商品が「在庫なし」となる場合もあります。あらかじめご了承ください。
▼市岡 彩香プロフィール
グルメ情報を中心にWebメディア、雑誌などで執筆する傍ら、ナレーターやMCとして活動する「話せるフードライター」。トレンドのリサーチは欠かさず、年間500以上の新商品を試食。All About グルメガイド。
(文:市岡 彩香（フードライター）)