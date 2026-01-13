

「東京オートサロン 2026」のALPINE STYLEブース

アルパイン（アルパインマーケティングおよびアルパインニューズ）は、1月9日から11日に幕張メッセで開催された「東京オートサロン 2026」において、ALPINE STYLEブースを出展した。今回のブースでは、「ALPINE EXPERIENCE 2026 in Tokyo Auto Salon 2026」を開催し、「Cal's Motor（キャルズモーター）」の新たなカスタムコンセプトカーとして「Marina Concept」を初公開した他、アウトドアシーンやオールシーズン志向の新シリーズ「Adventure LINE」およびブラックカラーの特別仕様限定車「Sonova Midnight Edition」を展示した。



Marina Concept

Cal's Motorは、ALPINE STYLEが2024年1月から展開しているオリジナルカスタマイズカーブランド。北米西海岸で生まれたキャルルックを最新車種かつ最新のカスタム手法で実現し、カリフォルニアの青い海と青い空にベストマッチする、他にはどこにもないカスタムスタイルを提案している。今回、ALPINE STYLEブースの目玉展示として初披露されたのが、Cal's Motorの新たなカスタムコンセプトカー「Marina Concept」だ。



Marina Conceptのリアデザイン

「『Marina Concept』は、Cal's Motorブランドでは初となるステーションワゴンカテゴリのコンセプトカー。車両はトヨタの商用バン『プロボックス』がベースとなっており、昭和レトロなワゴンを愛用していた年代をターゲットにしている」と説明するのは、アルパイン マーケティング イノベーション本部 モビリティ企画開発部 モビリティ企画開発グループ アシスタントマネージャーの生田稔元氏。



Marina Conceptの内装デザイン

「デザインは、丸目4灯ヘッドライトやマットシルバーのカラーリング、ウッドパネルを採用し、内装もベンチシート風にアレンジするなど商用車感をなくし、ノスタルジックな昭和レトロの雰囲気を再現している。今回はコンセプト提案の展示となるが、ブースでの声やSNSの反響を受けて、好評であれば量産化を検討していく」と、「Marina Concept」に対して、ぜひ率直な意見や感想を聞かせてほしいと話していた。



Adventure LINE Sonova

また、ブースでは1月8日に発表したCal's Motorの新シリーズ「Adventure LINE」と特別仕様限定車「Sonova Midnight Edition」についても車両が初展示された。「Adventure LINE」は、アウトドアシーンやオールシーズン志向での新たなイメージを持つシリーズ。「『Cal's Motor』では、これまでカリフォルニアの青い海と青い空、サーフカルチャーにベストマッチするカリフォルニアスタイルのコンセプトカーを展開してきた。一方で、キャンプやスノーボードなど、様々なアウトドアでのアクティビティを楽しむユーザーから、『フィールドに溶け込むカラーリングが欲しい』、『もっとラフに遊びに使える仕様が欲しい』といったニーズが高まっていた。そこで今回、よりアウトドアシーンに適したシリーズとして『Adventure LINE』を提案する」と、新シリーズを立ち上げる狙いを教えてくれた。



Adventure LINE Beas＋L

「Adventure LINE」では、山や森でのキャンプやトレッキング、砂利道など悪路も気にせず、自然の中でクルマをアクティブな活動に積極的に使用するユーザーに向けたラインアップを展開。自然の中で、スタイリングが映えるアースカラーを基調としたマット調のボディカラーはボディラッピングで実現している。このボディラッピングは、アルパインスタイルオリジナル「カラープロテクションフィルム（PPF）」を標準装備。PPFは、樹木の枝や飛び石などによる擦り傷からボディを保護する役割を果たし、アウトドアフィールドでもキズを気にせず使用できる。

マットカラーによって、アウトドアシーンに似合うタフなギア感のあるエクステリアを演出しながらも、なめらかで上質な仕上がりを実現。カラーは、「マットグレイッシュブラウン」と「サテンカーキグリーン」の2色から選択可能となっている。車種は、「Carica」「Havana」「Sonova」「Beas／Beas＋／Beas＋L」の4車種を用意。タイヤ、ホイールもエクステリアにマッチするアイテムを車種ごとに設定し、トータルでのアウトドアを楽しむ仕様とコーディネートをセットアップした。



California LINE Havana

なお、「Adventure LINE」シリーズの発売にともない、従来のラインアップは「California LINE（カリフォルニアライン）」とし、カリフォルニアの自由で開放的な空気感、青い空、青い海を想起させる明るく爽やかなデザインが、日常に「憧れ」や「非日常感」を持たせ、気持ちを高めるクルマとして展開する。ユーザーのライフスタイルやファッション、好みに応じたキャラクターを選べるブランドとして発信していく。



Sonova Midnight Edition

特別仕様限定車「Sonova Midnight Edition」は、NV200をベースとする遊び心あふれるオリジナルカスタマイズカー「Sonova」をブラックカラーでコーディネートしたモデル。これまでのCal's Motorのイメージとは一線を画す漆黒の「Sonova Midnight Edition」は、夜の街並みや深夜のドライブシーンをイメージしたコンセプトカーとなっている。



Sonova Midnight Editionのリアデザイン

クロームメッキ仕上げのグリルやバンパーなどをすべてマットブラックでカラーリング。フロント、サイド、リアとマットブラックで仕上げたエクステリアは重厚感を高め、「Sonova」のスタイルを強く精悍に際立たせている。また、専用エンブレムを設定し、ブラック基調のスタイリングと20台限定という希少性を高め、所有する喜びを印象づける。さらに、「Sonova Midnight Edition」に装備するカーナビゲーション「BIG X」では、エンジン始動と同時に立ち上がる画面に「Sonova Midnight Edition」専用のオープニング画面を用意し、特別感を高めている。



アルパイン製品のスペシャル展示

この他にブースでは、アルパインの最新製品として、昨年12月発売の新型デリカミニ専用「パーフェクトフィットビッグ X11」、「MetioSound（メティオサウンド）」を搭載したデモカーをはじめ、同じく昨年12月から販売を開始した「40系アルファード／ヴェルファイア専用アンビエントライト」を搭載したデモカー、先進のカーナビやデジタルミラーなども展示され、多くの来場者から注目を集めていた。

アルパイン＝https://www.alpine.co.jp/

Cal's Motorブランドサイト＝https://cals-motor.jp/