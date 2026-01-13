銀座コージーコーナーは、1月16日から全国の店舗（福井県・京都府・鳥取県に取扱店はない）とオンラインショップで、焼菓子アソート「＜ディズニー＞ハピネスバッグ（9個入）」を新パッケージデザインで販売する。

定番人気の焼菓子ギフト「＜ディズニー＞ハピネスバッグ（9個入）」のパッケージデザインがリニューアルして登場する。



「＜ディズニー＞ハピネスバッグ（9個入）」パッケージ（左から：表面、裏面）

「いつもとは違う組み合わせを楽しむ」をテーマに、お互いの持ち物を交換してオシャレを楽しむ「ミッキーマウス」と「グーフィー」、おやつの時間を楽しむ「ミニーマウス」と「プルート」など、いつもとは違う組み合わせのミッキー＆フレンズをワッペン風にデザインした。

アソートの焼菓子は、ふんわりしっとり焼き上げたバター味・いちご味のマドレーヌと、サクサク食感の「ミッキー」アイコン柄クッキー2種。個包装フィルムには「ミッキー」アイコン柄をプリントした。

あいさつやちょっとしたプチギフトに、会話のきっかけにもおすすめの新デザイン「＜ディズニー＞ハピネスバッグ」を、ぜひ利用してほしい考え。

「＜ディズニー＞ハピネスバッグ（9個入）」は、「ミッキー」アイコン柄クッキーと、ふんわりしっとり焼き上げたマドレーヌ2種の詰め合わせ。バッグには、「ミッキーマウス」＆「デイジーダック」、「ミニーマウス」＆「ドナルドダック」など、いつもとは違うペアをワッペン風にデザインした。それぞれ読書したり、じゃれ合ったり、とっても楽しそう。自分用にはもちろん、家族や友達などへのプチギフトにもぴったりとなっている。

［小売価格］734円（税込）

［発売日］1月16日（金）

銀座コージーコーナー＝https://www.cozycorner.co.jp