不二家は、1月23日に、新しい不二家のキャラクター「ペコちゃんポコちゃんとゆかいな仲間たち」がデビューすることを発表する。同日、新キャラクターを使用した商品を発売する。



「ペコちゃんポコちゃんとゆかいな仲間たち」ロゴ

ペコちゃんは1950年に不二家洋菓子店の店頭人形としてデビューし、翌年の1951年に、ポコちゃんと一緒に「ミルキー」のパッケージに登場した。1995年には、ペコちゃん・ポコちゃんと仲良しのおとこのこの仔犬としてドッグが誕生。それから約30年が経ち、今回新たなキャラクターが加わって、1月に「ペコちゃんポコちゃんとゆかいな仲間たち」としてデビューする。



「 ペコちゃんポコちゃんとゆかいな仲間たちステーショナ リーメッシュポーチ」

1月23日から京王百貨店 新宿店に催事出店する「ペコちゃんのチョコレート王国」において、「ペコちゃんポコちゃんとゆかいな仲間たち」のデザインが可愛いステーショナリーメッシュポーチを先行発売する。各キャラクターのワッペンがついた日常使いしやすいポーチは、自分用にはもちろんプレゼントにもぴったりとなっている。

今後、「ペコちゃんポコちゃんとゆかいな仲間たち」の商品やグッズが続々登場予定となっている。新キャラクターのこれからの活躍にぜひ期待してほしい考え。

［小売価格］660円（税込）

［発売日］1月23日（金）

不二家＝https://www.fujiya-peko.co.jp