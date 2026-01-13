

「キリン 氷結 山形産佐藤錦」

キリンビールは、みずみずしい果実のおいしさをお届けする「キリン 氷結（以下、氷結）」ブランドから「キリン 氷結 山形産佐藤錦（期間限定）」（350ml缶、500ml缶）を2月10日に発売する。

近年RTD（Ready to Drinkの略。栓を開けてそのまま飲めるアルコール飲料）市場は、10月の酒税改正まで現行の税率が維持されることを背景に、中長期的に伸長傾向にあり、注目が集まっている。こうした市場背景やRTDユーザーが求める「スッキリおいしい」「爽快感」「飲み飽きない」というニーズに対して、「氷結」ブランドの強みである雑味のないクリアな味わいが多くの消費者に支持され、同社RTD商品で売上No.1（キリンビール推計）のブランドとして好調に推移している。

今回発売する「キリン 氷結 山形産佐藤錦（期間限定）」は、甘酸っぱくジューシーな果実感で、春の季節感が感じられる希少なさくらんぼ「山形産佐藤錦」を採用した。国産果実を使った今だけの特別なおいしさが楽しめる「氷結」を発売することで、消費者からのRTDへの期待の一つである「さまざまなフレーバーが楽しめる」という声に応えていく。

「氷結」は「スッキリしたおいしさで、すべての消費者の今日を明るく爽快にする」ことを目指すブランド。限定商品で、消費者に“今しか飲めない特別感”を提供し、伸長するRTD市場のさらなる活性化を図る考え。

中味は、「山形産佐藤錦」の甘酸っぱくジューシーな果実感と弾ける炭酸感が楽しめる、スッキリ爽快なおいしさとなっている（果汁0.9％）。

パッケージは、「山形産佐藤錦」の果実イラストを印象的に配置した、果実のみずみずしさと品質感が感じられるデザインとのこと。黄緑色の差し色で、「氷結」らしい明るさと春の訪れを感じる爽やかな季節感が感じられるデザインにした。

［小売価格］オープン価格

［発売日］2月10日（火）

キリンビール＝https://www.kirin.co.jp