重点支援地方創生臨時交付金の使途を説明する山中市長＝１３日、横浜市役所

横浜市の山中竹春市長は１３日、国の重点支援地方交付金を活用して１９歳以上の市民に１人当たり５千円を給付する方針を表明した。食材費が高騰している学校給食費の保護者負担軽減や、商店街のプレミアム付商品券の発行支援にも充てる。

市によると、５千円給付の対象は４月１日時点に１９歳以上で、子ども１人当たり２万円の「子育て応援手当」給付対象とならない市民約３２５万人を想定。電子クーポンまたは商品券での配布を予定している。早ければ４月中にも受け取れるよう準備を進めるという。予算額は約１７９億円で、事務手続きの経費は１割程度を見込む。

学校給食費の負担軽減は、２０２５年度の小中学校給食の食材費上振れ分に約１４億円、２６年度は小学校での無償化に伴う国の支援額の超過部分と、中学校での値上げを回避するために計約３０億円を充てる。プレミアム付商品券の発行支援には約４億円を充当する。

２６年度分の学校給食費負担軽減分以外を計上した補正予算案は、今月２８日開会予定の市会第１回定例会初日に提出する方針。山中市長は「生活支援に重点を置いて検討してきた。少しでも早く市民に届けたい」と述べた。