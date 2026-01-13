¹ñÌ±Ì±¼ç¡¦¶ÌÌÚÍº°ìÏºÂåÉ½¡¡¹â»Ô¼óÁê¤ÎËÁÆ¬²ò»¶¤á¤°¤ëÌîÅÞ´Ö¤ÎÁªµó¶èÄ´À°¤Ë¡ÖÀ¯¼£ÉÔ¿®¤Î¸»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×
¡¡¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¶ÌÌÚÍº°ìÏºÂåÉ½¤Ï£±£³Æü¤Ë¹ñ²ñÆâ¤Ç²ñ¸«¡£¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤¬£²£³Æü¤Ë¾¤½¸Í½Äê¤ÎÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤ÎËÁÆ¬¤Ç½°µÄ±¡¤ò²ò»¶¤·¤¿¾ì¹ç¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¹â»ÔÀ¯¸¢¤ÏºòÇ¯£±£°·î¤ÎÈ¯ÂÄ¾¸å¤«¤é¹â¤¤»Ù»ýÎ¨¤ò¥¡¼¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤«¤é¡Ö¹â»Ô¼óÁê¤ÏËÁÆ¬¤Ç²ò»¶¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦¸«Êý¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö»ä¤¬ËÁÆ¬²ò»¶¤ËÈ¿ÂÐ¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ê¥Þ¥¹¥³¥ß¤Î¡Ë¼Ò¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤è¤êÀµ³Î¤Ë¸À¤¦¤È¡¢¤¤¤Þ¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤ÎËÁÆ¬²ò»¶¤ÏÍ½»»¤ÎÇ¯ÅÙÆâÀ®Î©¤òº¤Æñ¤Ë¤·¤Æ¡¢·ÐºÑ¤ò¸å²ó¤·¤Ë¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤«¤é¡¢¤½¤ì¤Ï¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë¸À¤¨¤Ê¤¤¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤è¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡Ê¹â»Ô¼óÁê¤¿¤Á¤«¤é¡ËÁêÃÌ¤â²¿¤â¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤·¡¢°ìÉôÊóÆ»¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¹â»Ô¤µ¤ó¤È²ñ¤Ã¤¿¤È¤«¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Î¤ÇÌÀ³Î¤ËÈÝÄê¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Ï¹â»Ô¼óÁê¤ÎËÁÆ¬²ò»¶¤òÁÛÄê¤·¤Æ¸øÌÀÅÞ¤ä¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤È¤ÎÏ¢·È¤Ë°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡º£¸å¡¢ÌîÅÞ´Ö¤ÎÁªµó¶èÄ´À°¤Ë¶ÌÌÚ»á¤Ï¡Ö´ÊÃ±¤Ë¸À¤¦¤È¡¢À¯¼£²È¤äÀ¯ÅÞ¤ÎÎ©¾ì¤«¤é¹Í¤¨¤¿¤é¡¢£±µÄÀÊ¤Ç¤âÅöÁª¼Ô¤òÁý¤ä¤¹¤È¤¤¤¦±ÊÅÄÄ®¤ÎÏÀÍý¡¢À¯¼£²È¤ÎÏÀÍý¡¢À¯ÅÞ¤ÎÏÀÍý¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢Áªµó¶èÄ´À°¤Ê¤ó¤À¤±¤ì¤É¤â¡¢Í¸¢¼Ô¤ÎÎ©¾ì¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢º£¤Þ¤Ç°ã¤¦¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿À¯ÅÞ¤¬¡¢Áªµó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡ÊÁªµó¶è¤ò¡ËÄ´À°¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤Î¹Í¤¨Êý¤äÂÐ±þ¼«ÂÎ¤ËÈó¾ï¤ËÉÔ¿®´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢µÕ¤Ë¸À¤¦¤ÈÀ¯¼£ÉÔ¿®¤Î¸»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È»ýÏÀ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£