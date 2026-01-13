IVEレイ、美肩＆デコルテ大胆披露のワンショルドレス姿が話題「息を呑む美しさ」「オーラが半端ない」
【モデルプレス＝2026/01/13】6人組ガールズグループ・IVE（アイヴ）のレイ（REI）が1月13日、自身のInstagramを更新。美しいスタイル際立つドレス姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】21歳KPOP美女、美肩＆デコルテ大胆披露https://mdpr.jp/k-enta/detail/4712811
レイは絵文字を添え、オフショットを複数枚公開。白いワンショルダーのドレスを着こなしており、美しい肩ラインやデコルテ、背中を披露していた。
この投稿にファンからは「息を呑む美しさ」「完璧スタイル」「女神」「オーラが半端ない」「眩しい」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
