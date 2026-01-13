Çò½§¿×¤ÎºÊ¡¦ÃÝÆâ¾Ä¡¢Ä¹ÃË2ºÐÃÂÀ¸Æü¤Ë¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡ÖÌ¼¤Á¤ã¤óÌÜ¤¬¥¯¥ê¥¯¥ê¡×¡Ö3¿Í¤È¤â²Ä°¦¤¤¡×¤ÎÀ¼
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/01/13¡ÛÇÐÍ¥¡¦Çò½§¿×¤ÎºÊ¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃÝÆâ¾Ä¤¬1·î13Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£Ä¹ÃË¡¢Ä¹½÷¤È¤Î¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¤¥±¥á¥óÇÐÍ¥¤Î39ºÐºÊ¡ÖÈþ·Á¿Æ»Ò¡×2ºÐÂ©»Ò¡õ0ºÐÌ¼¤È¤Î¹¬¤»°î¤ì¤ë3¥·¥ç¥Ã¥È
ÃÝÆâ¤Ï¡ÖÀèÆü1·î»º¤Þ¤ì¤ÎÂ©»Ò¤Î2ºÐ¤Î¤ªÃÂÀ¸Æü¤ò¤ª½Ë¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£ ¡Ö¤ê¤ó¤´¤ò¤Ä¤Þ¤ß¿©¤¤¤·¤Æ¤¤¤ëÂ©»Ò¤È¤½¤ì¤ò¤Ê¤ó¤È¤«¿©¤Ù¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÌ¼¤Ç¤¹¡×¤È¾õ¶·¤òÀâÌÀ¤·¡¢Ä¹ÃË¤È¼¡½÷¤òÊú¤¤«¤«¤¨¤Æ¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¹¬¤»¤¢¤Õ¤ì¤ë¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£ ¤Þ¤¿¡¢¼«¿È¤ÎÆþ±¡À¸³è¤ä½Ð»º¸å¤Î½ÐÍè»ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ä¤Ä¡ÖÂç¤¤¤²ø²æ¤äÉÂµ¤¤â¤Ê¤¯³Ú¤·¤¯¹¬¤»¤Ë²á¤´¤»¤¿»ö¤Ë¡¢¤¿¤À¤¿¤À´¶¼Õ¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö3¤«·î¸å¤ÏÌ¼¤Î1ºÐ¤Î¤ªÃÂÀ¸Æü¤â¤¢¤ë¤Î¤Çº£¤«¤é³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¤È¼¡½÷¤Ø¤Î´üÂÔ¤â¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÌ¼¤Á¤ã¤óÌÜ¤¬¥¯¥ê¥¯¥ê¡×¡Ö3¿Í¤È¤â²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¹¬¤»¤Î¤ª¿þÊ¬¤±¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Ö¤ª»Ò¤µ¤ó¤¿¤Á¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤¬Èù¾Ð¤Þ¤·¤¤¡×¡Ö¥Þ¥Þ¤Î¾Ð´é¤âÁÇÅ¨¡×¡ÖÈþ·Á¿Æ»Ò¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤ÎÀ®Ä¹¤â³Ú¤·¤ß¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Çò½§¤ÈÃÝÆâ¤Ï2022Ç¯4·î¤Ë·ëº§¤òÈ¯É½¡£2024Ç¯1·î¤ËÂè1»Ò¤È¤Ê¤ëÄ¹ÃË¡¢2025Ç¯4·î¤ËÂè2»Ò¤È¤Ê¤ëÄ¹½÷¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô)
¢¡ÃÝÆâ¾Ä¡¢Ä¹ÃË¤Î2ºÐÃÂÀ¸Æü¤ò¿Æ»Ò¤Ç½ËÊ¡
¢¡ÃÝÆâ¾Ä¤ÎÅê¹Æ¤ËÈ¿¶Á
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÌ¼¤Á¤ã¤óÌÜ¤¬¥¯¥ê¥¯¥ê¡×¡Ö3¿Í¤È¤â²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¹¬¤»¤Î¤ª¿þÊ¬¤±¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Ö¤ª»Ò¤µ¤ó¤¿¤Á¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤¬Èù¾Ð¤Þ¤·¤¤¡×¡Ö¥Þ¥Þ¤Î¾Ð´é¤âÁÇÅ¨¡×¡ÖÈþ·Á¿Æ»Ò¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤ÎÀ®Ä¹¤â³Ú¤·¤ß¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
