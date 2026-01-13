みちょぱ、美脚＆肩ライン際立つヘルシー肌見せショット披露「引き締まってて綺麗」「オフ感素敵」の声
【モデルプレス＝2026/01/13】タレントの“みちょぱ”こと池田美優が1月13日、自身のInstagramを更新。美しいスタイル際立つ私服姿を公開した。
【写真】みちょぱ「引き締まってて綺麗」と話題のほっそり美脚ショット
みちょぱは「10月の旅行の写真まだまだ処理しきれてない だってまだラスベガスの写真もあるんだから〜たまーにこうやって挟んでいくと思うけどお付き合いください」とつづり、旅行写真を公開。ノースリーブトップスにピンクのシャツを合わせて美しい肩をのぞかせ、ミニ丈のボトムスからはほっそりした美しい脚を披露した。
この投稿にファンからは「引き締まってて綺麗」「美脚すぎる」「オフ感素敵」「スタイル良すぎる」「オフショット楽しみにしています」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆みちょぱ、肌見せ私服ショット公開
◆みちょぱの投稿に反響
