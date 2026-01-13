スタジオには気象予報士の平島さんです。きょうも海沿いを中心に風の強い日でしたね。



現在も暴風警報が県東部北に発表されています。今夜遅くまで警戒してください。



きょうは、富山県東部の海沿いの地域に暴風警報が出されています。



午後5時までの最大瞬間風速は、富山市で24.8メートルとなっています。強風の影響で、あいの風とやま鉄道は午後から魚津駅と入善駅の間で一時、運転を見合わせました。





けさ9時の天気図です。日本海にある低気圧に向かって、南や西寄りの風が強く吹き込みました。そして、この寒冷前線が通過すると、あすは等圧線が縦に並ぶ冬型の気圧配置となり、雪が降る見込みです。あす午前6時までの予想降雪量は、いずれも多い所で平野部が3センチ、山間部が20センチです。この時期は雪が気になりますよね。そうなんですが、一方で実は黄砂が富山に降る可能性があります。県内には、あさって木曜日ごろから飛来する見込みです。そして金曜日にはやや濃い黄砂が飛来する可能性があります。黄砂というと、春のイメージがありますが、この時期に飛来するのは珍しいですね。統計を開始した1967年以降で、1月に富山で黄砂が観測された年は2回ありました。黄砂が予想される日は、洗濯物の外干しはなるべく控え、外出する際にはマスクをするなど対策を心がけてください。